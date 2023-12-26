Кабмін вніс до Ради законопроєкти про мобілізацію та військові порушення — зміна призовного віку, електронні повістки та посилені штрафи

Уряд вніс до Верховної Ради законопроєкти №10378 та №10379, що передбачають внесення змін до законів про мобілізацію, військові облік та службу, а також посилення відповідальності за військові порушення.

Зміна призовного віку та Єдиний реєстр боржників

Кабмін запропонував змінити призовний вік — із 27 до 25 років.

Військовозобовʼязаних та резервістів, які вчасно не прибули до військових частин, вноситимуть до Єдиного реєстру боржників.

Електронні повістки

Згідно з текстом законопроєкту повістки пропонують надсилати через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або на електронну пошту.

Так само повістку можуть вручити громадянину особисто:

Представниками ТЦК — у приміщенні ТЦК;

Поліцією або представниками ТЦК — за місцем проживання/перебування, а також у громадських місцях;

Роботодавцем, поліцією або представниками ТЦК — за місцем роботи.

Для тих, хто вчасно не прибув до територіальних центрів комплектування, застосовуватимуться тимчасові заходи, а саме:

Заборона виїзду за кордон;

Заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном;

Обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія;

Обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями;

Відмови в укладенні кредитного договору, договору позики;

Призупинення отримання пільг та послуг від держави.

Усі обмеження скасовуватимуть вже за повідомленням керівників ТЦК про виключення людини з Єдиного реєстру боржників.

Водночас передбачені причини неявки до ТЦК у зазначений термін (підтверджені документами), які скасують застосування обмежень:

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Перешкода стихійного характеру;

Хвороба або інші обставини, які завадили приходу у військкомат;

Смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини (чоловіка).

Під час мобілізації українці віком 18-60 років, які перебувають на військовому обліку або зняті з нього, повинні мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу уповноваженого представника військкомату або поліції.

Базовий військовий вишкіл та служба

Строкову службу, як вид військової служби, взагалі пропонують виключити (усіх строковиків тим часом звільняють у запас). Уряд натомість пропонує запровадити для українців базову військову підготовку — тривалістю до 3 місяців для громадян віком 18-25 років; а також базову військову службу — за бажанням для громадян віком 18-25 років з тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку.

Ротації

Не пізніше ніж, через 6 місяців служби (безперервної) військові підлягають заміні для відпочинку та відновлення боєздатності (не менш як на 2 місяці). За власним бажанням військовослужбовці можуть бути переміщені до бойових підрозділів частин на рівнозначні чи вищі посади.

Відпустки для звільнених із полону

Військові, які були звільненні з полону, мають право відпочити та відновитись — через додаткову відпустку до 90 днів зі збереженням виплат.

Рекрутинг

Документ, запропонований Кабміном, також передбачає введення нового військового звання (рекрут) та залучення до рекрутингу спеціалізованих центрів рекрутингу, центрів зайнятості, а також центрів надання адміністративних послуг.

Збільшення штрафів

У тексті законопроєкту 10379 тим часом йдеться, що за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, передбачені посилені штрафи:

За порушення призовниками, військовозобов’язаними та резервістами правил військового обліку — штраф від 8500 до 17 000 грн;

За порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію — штраф від 25 500 до 34 000 грн для громадян та від 34 000 до 85 000 грн для посадовців;

За порушення цього ж законодавства в особливий період штраф сягатиме від 34 000 до 51 000 грн для громадян та від 153 000 до 204 000 грн для посадовців

Також Кабмін пропонує додати доповнення до статті 336 Кримінального кодексу України, щодо ухилення від призову під час мобілізації й відмови від проходження медичного огляду.

Передбачено затримання на строк до трьох години (для складання протоколу) та на строк до трьох діб (для встановлення особи та/або з’ясування обставин правопорушення) — людей, які в особливий період порушили законодавство про оборону, військовий обов’язок і військову службу, правила військового обліку, мобілізаційну підготовку та мобілізацію,

Протокол не складатимуть у випадку вчинення в особливий період адміністративних правопорушень ТЦК, якщо громадянин не з’являється без поважних причин або без повідомлення причин неприбуття на виклик військкомату. Зазначається, що людину до цього мали «належним чином» повідомити про дату, час і місце виклику, а військкомати, зі свого боку, мають надати інформацію, що підтверджуватиме, що громадянин отримав такий виклик.

Обидва законопроєкти ще мають розглянути у парламенті, а деякі пункти можуть бути зміненими.