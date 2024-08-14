Кабмін заборонив видавати водійські права та техпаспорт за кордоном без оновлення даних в реєстрі «Оберіг»

Ті, хто не оновив військово-облікові дані, не зможуть отримати чи обміняти водійські права або зареєструвати чи перереєструвати авто за кордоном — так вирішив Кабмін.

Якщо у реєстрі «Оберіг» немає інформації про оновлення особистих даних, чоловіки 18-60 років, які перебувають за кордоном України, не зможуть отримати посвідчення водія та зареєструвати авто. Це стосується як отримання нових документів, так і обміну. Про це повідомляє «Судово-юридична газета», посилаючись на рішення Кабміну. Заборона дійсна у час воєнного стану та у три місяці після його завершення.

Зокрема, закордонні представництва ДП «Документ» здійснюють адміністративні послуги з отримання, обміну або відновлення після втрати посвідчень водія, а також оформлення реєстрації або перереєстрації авто. Згідно з розпорядженням, ці послуги не поширюватимуться на чоловіків відповідного віку, про яких у Єдиному державному реєстрі військовозобов’язаних відсутня інформація про оновлення особистих даних або зняття з обліку.

Також заборонено пересилати та видавати відповідним громадянам України свідоцтво про реєстрацію авто та посвідчення водія, замовлені в електронному кабінеті водія інформаційної системи МВС, через Єдиний державний портал електронних послуг, зокрема за допомогою застосунку «Дія». Замовлені документи не будуть пересилати у міжнародних поштових відправленнях.

Таким чином Кабінет міністрів унеможливив видачу за кордоном посвідчення водія або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу без оновлення особистих даних у реєстрі «Оберіг». Навіть у разі замовлення документи з України не доставлятимуть.