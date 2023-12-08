Kantar: виробництво та боротьба з корупцією — найбажаніші сфери застосування ШІ серед українців

Загалом 73% опитаних українців вважають, що штучний інтелект здатен полегшити життя людства.

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Компанія з маркетингових досліджень Kantar Україна на тлі буму ШІ провела тематичне опитування серед українців у квітні та жовтні 2023 року. Згідно з дослідженнями, в українців назагал сформувалось позитивне ставлення до нової технології — більшість, близько 76%, розуміють переваги штучного інтелекту. Частіше за вибірку в цілому — опитані з рівнем доходу на особу 10 000 грн і більше (83%), а також з вищою освітою (82%).

57% респондентів тим часом остерігаються розвитку штучного інтелекту — що пов’язано зі страхом втрати роботи і знецінення їхньої професії (22%), а також повстанням машин чи можливою агресією до людини (так само 22%).

Найчастіше українці помічали застосування ШІ в охоронних системах (42%), креативній індустрії (41%), банківських послугах (40%) та обслуговуванні клієнтів (40%).

Найбільший потенціал для застосування ШІ українці вбачають в оптимізації виробничих процесів (54%) та боротьбі з корупцією (51%). Опитані з рівнем доходу на особу 10 000 грн і більше та з вищою світою частіше за вибірку в цілому вважають доцільним застосування ШІ для оптимізації виробничих процесів (по 62%).

Чоловіки частіше за опитаних в цілому є прихильниками ідеї застосування ШІ для контрпропаганди (31% проти 26%) та прийняття рішень у сфері управління державою (24% проти 19%). Використання ШІ для пошуку розв’язання екологічних проблем частіше вважають потрібним опитані з рівнем доходу на особу 10 000 грн і більше (44% проти 38%).

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45% вважають, що законодавче регулювання в галузі ШІ потрібне (серед опитаних з матеріальним становищем вище середнього (53%) та вищою освітою (51%) таких значущо більше). 38% важко визначитися з відповіддю, 17% — не вважають за потрібне вводити закон про ШІ.