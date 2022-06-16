Apple за останні пів року втратила майже трильйон доларів ринкової вартості — капіталізація виробника iPhone стрімко прямує до $2 трлн

У січні 2022 року Apple відзначилася неабияким досягненням — вона стала першою за всю історію світового фондового ринку, кому вдалося подолати рубіж в $3 трлн ринкової вартості, а щоб пройти шлях від $2 трлн до $3 трлн виробнику iPhone знадобилося менш як півтора року. І ось через пів року Apple втратила майже трильйон доларів ринкової вартості, а її капіталізація стрімко прямує до позначки $2 трлн і, ймовірно, падіння акцій продовжиться, зважаючи на поточну ситуацію.

Падіння ринкової вартості Apple нижче $2 трлн найближчим часом виглядає дуже ймовірним і поки що важко сказати, коли курс акцій компанії повернеться на висхідну траєкторію. Минулий квартал став для Apple кращим початком року за всю історію — на тлі рекордних продажів iPhone та Mac компанія отримала майже $100 млрд виторгу. Водночас прогноз на цей квартал невтішний — очікується зниження продажів на $4-$8 мільярдів на тлі проблем логістики через COVID-19.

У інших технологічних компаній ситуація не краща — сукупні втрати «великої п’ятірки» ІТ-компаній FAANG (абревіатура Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) з початку року вже сягнули $2,6 трлн (мова про показник ринкової вартості).

Як відомо, фондовий ринок США стрімко падає донизу разом з ринком криптовалют. І якщо капіталізація ринку криптовалют з кінця 2021 року скоротилася з $3 трлн до $1 трлн, то втрати домогосподарств США внаслідок падіння акцій становлять близько $8 трлн за оцінкою Goldman Sachs. Причини в обох випадках однакові — здебільшого це наслідки інфляції в США, а також наближення глобальної рецесії та продовольчої кризи.

І короткострокові прогнози особливо не додають оптимізму. 15 червня ФРС США вчергове рекордно підвищила базову ставку Це ставка, за якою комерційні банки в США кредитують один одного — вперше з 1994 року її підняли одразу на 0,75%, до 1,5-1,75% річних. Водночас у ФРС повідомили, що розглянуть можливість подальшого підвищення ставки на 50 базисних пунктів у 2022 році.