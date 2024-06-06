Посунься, Apple. NVIDIA стала другою за вартістю компанією світу з капіталізацією в $3,01 трлн

NVIDIA стала другою за вартістю компанією у світі. У середу ввечері ринкова капіталізація гіганта з розробки мікросхем досягла $3,01 трлн та обійшла за вартістю Apple, яка коштує $3 трлн.

Зараз NVIDIA домінує у перегонах штучного інтелекту, передусім завдяки чипу H100, ринкова капіталізація компанії продовжує зростати. Лише рік тому, у травні 2023 року, вартість NVIDIA досягла $1 трлн, а потім перевищила $2 трлн у лютому цього року, перевищивши вартість Amazon та Alphabet (Google).

У травні NVIDIA повідомила про колосальний прибуток у розмірі $14 млрд коштом усіх проданих чипів, після чого її акції зросли на 24%. Зараз NVIDIA відстає лише від Microsoft, ринкова капіталізація якої наразі становить $3,15 трлн. Акція NVIDIA коштує $1224, але компанія планує розділити акції 7 червня.

Інвестори впевнені, що величезне зростання продажів NVIDIA хмарним компаніям зберігатиметься. За останній квартал її дохід від бізнесу центрів обробки даних, який включає продаж графічних процесорів, зріс на 427% порівняно з роком раніше, до $22,6 млрд, приблизно 86% від загального обсягу продажів компанії.

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Тим часом акції Apple цього року зросли лише приблизно на 5%, оскільки зростання продажів виробника iPhone за останні місяці зупинилося. У своєму останньому квартальному звіті про прибутки Apple заявила, що загальні продажі впали на 4%, а продажі iPhone впали на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Apple стикається зі стратегічними питаннями та проблемами щодо попиту в Китаї, виробництва та неоднозначної реакції на свою нову гарнітуру віртуальної реальності Vision Pro.

Apple була першою компанією, яка досягла ринкової капіталізації в $1 трлн та потім $2 трлн. Довгий час вона утримувала титул найдорожчої компанії США, але на початку цього року її випередила Microsoft, яка теж виграла від попиту інвесторів на інфраструктуру ШІ.

На прискорювачі штучного інтелекту NVIDIA припадає від 70% до 95% ринку. Компанія планує щороку запускати новий чип ШІ, починаючи з графічного процесора Blackwell B200, який очікується пізніше цього року, також вже офіційно анонсована нова архітектура графічних процесорів Vera Rubin.

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Джерела: CNBC, The Verge, Google Фінанси

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