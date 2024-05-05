Новини Авто 05.05.2024 о 23:22 comment views icon

Капот Tesla Cybertruck все ще може відтиснути пальці після оновлення ПЗ, яке мало б цьому запобігти — пояснення інженера компанії

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Андрій Русанов

Автор сайту

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Після кількох повідомлень про те, що сила закриття капота Cybertruck, можливо, потребує регулювання для кращого виявлення об’єктів, що заважають, Tesla випустила оновлення програмного забезпечення, щоб розв’язати цю проблему. Але відгуки власників свідчать, що функція нібито знов не працює як треба. Чи мають вони рацію?

Раніше капот Cybertruck міг відтиснути пальці, якщо тримати їх у відповідному місці під час закриття. Недавній огляд аксесуарів Cybertruck Basecamp від Top Gear продемонстрував, як працює механізм Cybertruck після нового оновлення. У так званому банановому тесті капот виявив наявність предмета та негайно відскочив назад.

Люди, однак, почали перевіряти роботу механізму кількома послідовними спробами за допомогою моркви, бананів, ну і пальців. У цих тестах Cybertruck показав себе майже як до оновлення: здушив палець, розчавив банан та розрізав моркву. Провідному інженеру Cybertruck довелося втрутитися й пояснити, чому кришка поводиться саме так.

«Виявлення затискання — це алгоритм, що навчається, він збільшуватиме зусилля зачинення кожного разу, коли він повертається без успішного зачинення. … Алгоритм припускає, що якщо ви неодноразово намагаєтеся закрити капот — це тому, що ви, як людина краще знаєте та вважаєте, що він повинен закритися», — каже Вес Моррілл.

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Знання цієї особливості може запобігти різким защемленням. Втім, це не надто інтуїтивно і не дивно, що хтось може не здогадуватися про ефект кількох спроб поспіль.

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