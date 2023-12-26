Новини Технології 26.12.2023 о 11:02 comment views icon

«‎Капсула Нептуна». Space Perspective показала тестову версію свого космічного транспорту для туристів

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Ще у 2020 році компанія з Флориди оголосила про намір запустити комерційні туристичні польоти на висоту 30,5 км — з якої добре видно «‎кривизну землі та темінь космічного простору».

Польоти у перспективі триватимуть 6 годин, а спеціалізований транспорт вміщатиме 8 пасажирів, які сплатити за цю можливість, та одного пілота. Нині Space Perspective показала тестову версію своєї космічної герметичної капсули, яка дістала назву Spaceship Neptune.

11

Капсула кріпитиметься до повітряної кулі з воднем — «‎довжиною у футбольний стадіон». Шлях на заплановану висоту триватиме дві години, по стільки ж — відведуть на огляд та спуск (для останнього з кулі повільно випускатимуть газ).

Транспорт оснастять панорамними вікнами, м’якими сидіннями, туалетом, баром та системою зв’язку Wi-Fi із можливістю трансляції в прямому ефірі. Вартість квитка (які вже продають заздалегідь) стартуватиме від $125 000.

«‎Капсула Нептуна». Space Perspective показала тестову версію свого космічного транспорту для туристів

Space Perspective описує тестову модель, як «‎добре обладнану» та таку, що «‎демонструє на чому літатимуть туристи, після того, як компанія розпочне комерційну експлуатацію».

Вакансії

Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today

Актриса для Медіа-Стартапу, блогер TikTok/Instagram SCProject, Віддалено, з/п 300

менеджер з продажу авто зі США та Канади AutoAmerica, Київ, з/п 1000

Social Media Specialist for content creation and distribution Cieden

«‎Капсула Нептуна». Space Perspective показала тестову версію свого космічного транспорту для туристів

Польоти з туристами заплановані на наступний рік, однак перший — проведуть без екіпажу.

Курс Front-end Basic .
Оволодій навичками розробки веб-інтерфейсів та стань справжнім Front-end розробником! Заробляй від 800$ на початку карʼєри.
Дізнатись про курс

Паралельно компанія завершує будівництво морського космодрому «Вояджер», з якого запускатимуться польоти, і який діставатиме капсулу та повітряну кулю з океану після приземлення.

Джерело: New Atlas

Завантаження коментарів...

Новини партнерів

Ціна біткойна збільшується, а альткоїни не ростуть. Що кажуть і радять інвестиційні експерти
Як вибрати IT-курси та написати резюме, яке помітять: поради від Jungle Courses
Своя температурна зона для кожного виду вина. Як умови в винних шафах від Haier імітують винні льохи

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати