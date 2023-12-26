«‎Капсула Нептуна». Space Perspective показала тестову версію свого космічного транспорту для туристів

Ще у 2020 році компанія з Флориди оголосила про намір запустити комерційні туристичні польоти на висоту 30,5 км — з якої добре видно «кривизну землі та темінь космічного простору».
Польоти у перспективі триватимуть 6 годин, а спеціалізований транспорт вміщатиме 8 пасажирів, які сплатити за цю можливість, та одного пілота. Нині Space Perspective показала тестову версію своєї космічної герметичної капсули, яка дістала назву Spaceship Neptune.
Капсула кріпитиметься до повітряної кулі з воднем — «довжиною у футбольний стадіон». Шлях на заплановану висоту триватиме дві години, по стільки ж — відведуть на огляд та спуск (для останнього з кулі повільно випускатимуть газ).
Транспорт оснастять панорамними вікнами, м’якими сидіннями, туалетом, баром та системою зв’язку Wi-Fi із можливістю трансляції в прямому ефірі. Вартість квитка (які вже продають заздалегідь) стартуватиме від $125 000.
Space Perspective описує тестову модель, як «добре обладнану» та таку, що «демонструє на чому літатимуть туристи, після того, як компанія розпочне комерційну експлуатацію».
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Польоти з туристами заплановані на наступний рік, однак перший — проведуть без екіпажу.
Паралельно компанія завершує будівництво морського космодрому «Вояджер», з якого запускатимуться польоти, і який діставатиме капсулу та повітряну кулю з океану після приземлення.
Джерело: New Atlas