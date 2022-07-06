Кейт Бланшетт співпродюсувала й озвучила документальний фільм про битву за Харків — охочі можуть переглянути його безоплатно (без смс і реєстрацій)

Австралійка Кейт Бланшетт — одна з найвідоміших голлівудських актрис — співпродюсувала й озвучила документальний фільм про битву за Харків, який вийшов на британському телеканалі Channel 4 наприкінці червня, звернуло увагу видання «Хмарочос». 47-хвилинна стрічка під назвою Ukraine: Life Under Attack показує війну очима цивільних харків’ян та працівників екстрених служб.

Ukraine: Life Under Attack розміщено на сайті телеканалу, а безоплатно (без смс і реєстрацій) його можна подивитися на фан-сайті Кейт Бланшетт за посиланням.

Раніше Кейт Бланшетт на підтримку України сфотографувалася у синьо-жовтому костюмі, який буде продано з аукціону, а отримані з цього кошти перерахують Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців.

53-річна Кейт Бланшетт за свою кар’єру отримала численні нагороди, зокрема два «Оскара» (2005-го за роль Кетрін Хепберн в «Авіаторі» Скорсезе та 2014-го за одну з рідкісних драм у кар’єрі Вуді Аллена «Блакитний Жасмин»), три «Золотих глобуса» і три статуетки BAFTA Awards. Глядачі можуть пам’ятати Кейт за роллю ельфійської володарки Ґаладрієль у всіх шести частинах екранізації романів Толкіна, а поціновувачі кіновселеної Marvel — за роллю Хели, асґардської богині смерті та старшої сестри бога-громовержця Тора. До речі, пані Кейт досі 🔥 і продовжує зніматися — її можна було побачити у чорній сатирі «Не дивіться вгору» 2021 року та неонуарі Гільєрмо дель Торо «Алея жаху» 2021, де вона зіграла еталонну фатальну красуню, чарам якої не зміг опиратися сам Бредлі Купер. І ми з величезним нетерпінням чекаємо на наступний фільм з Кейт Бланшетт — кіноадаптації відомої серії фантастичних шутерів Borderlands від Gearbox Software, де Кейт грає сирену Ліліт.