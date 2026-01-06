Новини Технології 06.01.2026 comment views icon

Керівники Apple заселяються у готелях поруч із заводами Samsung, щоб "забронювати" оперативну пам’ять

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Керівники Apple заселяються у готелях поруч із заводами Samsung, щоб "забронювати" оперативну пам’ять
Apple / Depositphotos

Apple перейшла до незвичних дій у боротьбі за оперативну пам’ять. Через глобальний дефіцит DRAM керівники компанії буквально заселяються в готелях поруч із заводами Samsung і SK hynix.

У такий спосіб боси намагаються домовитися про довгострокові угоди на постачання пам’яті на два-три роки вперед. За даними джерел, як пише корейське видання Korea Economic Daily, чинні довгострокові контракти Apple на DRAM закінчуються цього місяця. А напередодні співгенеральний директор Samsung прямо заявив, що уникнути дефіциту не зможе жодна компанія. Тож для виробника iPhone, які випускають десятками мільйонів, забезпечити стабільні поставки пам’яті критично важливо.

Щоб спробувати уникнути проблем, топменеджери з каліфорнійського міста Купертіно забронювали довгострокове проживання в готелях у Хвасоні (провінція Кьонґі). Якщо точніше, то неподалік від заводів Samsung. Паралельно переговори тривають з SK hynix. Для Apple найголовніша ціль — забезпечити стабільне постачання DRAM для нових смартфонів, зокрема iPhone 17 та iPhone 18.

Утім ситуацію вже погіршують ціни. За чутками, 12-гігабайтний чіп LPDDR5X може обходитися Apple приблизно в $70 за одиницю. Це на 230% дорожче, ніж на початку 2025 року. При цьому контрактні ціни на DRAM, за прогнозами, зростуть ще на 50% уже в цьому кварталі.

Топменеджери Apple не одні бронюють готелі. Представники Google, Dell та інших великих виробників ПК і смартфонів також регулярно їздять до штаб-квартир Samsung і SK hynix. Через це готельний бізнес у регіоні переживає різке зростання, фактично разом із початком “війни за DRAM”.

Зараз склалася така ситуація, що не клієнт обирає покупця, а навпаки. Для постачальників пам’яті Apple, Dell та кілька інших компаній у пріоритеті, але навіть для них оплата буде з великою націнкою. Деяким керівникам Microsoft і Google, за чутками, навіть погрожували звільненням, якщо вони не укладуть контракти з Samsung і SK hynix. Чи є подібний тиск всередині Apple невідомо.

Аналітики Counterpoint Research оцінюють, що дефіцит DRAM може збільшити вартість компонентів смартфона приблизно на 25%, що вдарить по обсягах постачання. Водночас Apple перебуває у відносно кращому становищі завдяки жорсткому контролю ланцюга постачання та фокусу на власних чіпах. Це дає компанії більше простору, щоб уникнути негайного підвищення вартості iPhone.

Паралельно Samsung і SK hynix зосереджуються на виробництві ШІ-чипів HBM3E. Через це загальна DRAM для серверів, ПК і смартфонів стає ще дефіцитнішою. Тим часом серверна пам’ять вже пропонується великим клієнтам на 60–70% дорожче, ніж у четвертому кварталі минулого року. І виробники дедалі частіше відмовляються від довгострокових контрактів на користь квартальних.

Джерело: Wccftech

