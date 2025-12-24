Собівартість пам’яті Apple iPhone 17 зросте на 230% у 2026 році — можливе здорожчання

Смартфони Apple iPhone / Depositphotos

Apple цього року вже підвищила ціни на iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max, але справжнім випробуванням для компанії стає дефіцит DRAM. Він змушує шукати способи зберегти маржу, паралельно сплачуючи суттєво вищу ціну за чипи оперативної пам’яті LPDDR5X обсягом 12 ГБ. За останніми чутками, компанії з Купертіно доводиться платити за цей компонент на 230% більше, ніж раніше. Додатковий тиск створює й те, що довгострокові контракти Apple із Samsung та SK hynix, за інформацією інсайдерів, спливають у січні 2026 року, тож компанії потрібна чітка стратегія наперед.

Здорожчання LPDDR5X

На початку року один чип пам’яті LPDDR5X на 12 ГБ коштував $25-29, але, за даними блогу yeux1122, нині ціна зросла до $70, що й означає згадану 230-відсоткову надбавку. Попри одну з найпотужніших ланок постачання у галузі, Apple не змогла уникнути зростання вартості DRAM. Водночас компанія перебуває у дещо кращій позиції, оскільки встигла законтрактувати великі обсяги пам’яті ще до стрибка цін.

Якщо ситуація з дефіцитом не покращиться, Apple й надалі платитиме близько $70 (або навіть більше, якщо зростання цін продовжиться) за кожен 12 ГБ чип LPDDR5X не лише для лінійки iPhone 17, а й для iPhone 18. Остання, за чутками, отримає шестиканальну LPDDR5X-пам’ять — це має підвищити пропускну здатність і продуктивність у завданнях зі ШІ. Проте саме ця конфігурація ще більше підвищує залежність від постачальників.

Домінування Samsung

Схоже, Apple поки не змогла знайти рівноцінної альтернативи Samsung. Корейська компанія, за повідомленнями, забезпечує 60-70% постачань. З огляду на те, що масове виробництво iPhone 18 має стартувати вже за кілька місяців, питання стабільних поставок і ціни стає критичним.

Разом із тим Apple має інструменти для стримування кінцевої ціни пристроїв. Компанія суттєво знизила витрати на чипсети, перейшовши на власні розробки замість закупівель у сторонніх виробників на кшталт Qualcomm. У 2026 році Apple планує використовувати чипи A20 та A20 Pro в iPhone 18 і iPhone Fold, а також власний 5G-модем C2 у флагманах наступного покоління. Це допомагає компенсувати частину витрат на дорожчу пам’ять.

За прогнозами, дефіцит DRAM триватиме щонайменше до четвертого кварталу 2027 року, тож конкурентам Apple, імовірно, доведеться йти на компроміси у специфікаціях нових пристроїв.

