Кіану Рівз зніметься в серіалі «Диявол у Білому місті» / Devil in the White City про серійного вбивцю, продюсерами виступають Скорсезе та Ді Капріо

Американський стрімінговий сервіс Hulu замовив екранізацію книги Еріка Ларсона “Диявол у Білому місті” / Devil in the White City, присвяченої першому американському серійному вбивці Генрі Холмсу та архітектору Деніелу Бернему. Роль архітектора зіграє Кіану Рівз, а продюсерами виступатимуть Леонардо Ді Капріо та Мартін Скорсезе.

Деніел Бернем відповідав за архітектурні проекти Всесвітньої Колумбової виставки 1893 року, а Холмс у ці роки побудував у Чикаго готель, куди заманював і вбивав десятки жертв, включаючи відвідувачів тієї ж виставки.

Леонардо Ді Капріо викупив права на екранізацію книги ще в 2010 році і сподівався зняти повнометражний фільм, запросивши режисера Мартіна Скорсезе. Однак у результаті проект трансформувався у міні-серіал під наглядом Лео та Мартіна, а зрежисує його Тодд Філд (“Як малі діти”, “У спальні”).

«Диявол у Білому місті» / Devil in the White City у складі 8 серій має вийти на екрани у 2024 році.

Курс UI/UX Design Навчіться розробляти вебінтерфейси, які подобатимуться клієнтам РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Джерело: Engadget