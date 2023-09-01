Новини Україна 01.09.2023 о 17:31

Кіберполіція провела обшуки в шахрайських саll-центрах у Львові, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі, де працювало понад 800 осіб

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Вадим Карпусь

Автор новин

Кіберполіція провела обшуки в шахрайських саll-центрах у Львові, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі, де працювало понад 800 осіб

Зловмисники організували роботу шахрайських саll-центрів у Львові, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі. Аферисти телефонували громадянам під виглядом працівників банків і мобільних операторів та намагалися виманити у них гроші, дізнаючись дані карток і коди із SMS-повідомлень.

Киберполиция провела обыски в мошеннических саll-центрах во Львове, Одессе, Днепре и Кривом Роге, где работало более 800 человек

Працівники саll-центрів вивідували конфіденційну інформацію українців або залучали до псевдоінвестиційних проєктів (криптовалюта, інвестиції) громадян та іноземців. З цією метою заздалегідь розроблювалися сценарії спілкування з «клієнтами», операторів навчали застосовувати маніпулятивні техніки, спрямовані на виклик довіри. Загалом у цих офісах «працювало» понад 800 осіб. Саll-центри були обладнані електронно-обчислювальною технікою та Sip-телефонією.

Киберполиция провела обыски в мошеннических саll-центрах во Львове, Одессе, Днепре и Кривом Роге, где работало более 800 человек

Правоохоронці провели 17 обшуків в офісах зловмисників. Під час обшуків вилучили майже 900 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, жорсткі диски, SIM-картки та документацію. Наразі проводяться слідчі дії для встановлення організаторів шахрайських схем. Також правоохоронці встановлюють суму завданих збитків.

Киберполиция провела обыски в мошеннических саll-центрах во Львове, Одессе, Днепре и Кривом Роге, где работало более 800 человек

Відкрито чотири кримінальні провадження за ч. 2, 3, 4 ст. 190 (Шахрайство) ККУ.

Джерело: Кіберполіція

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