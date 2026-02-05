Кінець епохи: ЦРУ припиняє публікацію World Factbook після 60 років

Depositphotos

Після більш ніж 60 років обігу Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) оголосило про припинення публікації CIA World Factbook — популярного видання, яке слугувало своєрідним “базовим довідником в одному місці” як для розвідувальної спільноти США, так і для громадськості.





Розвідувальне відомство підтвердило цю інформацію, оприлюднивши заяву на своєму сайті, не пояснивши причин такого рішення. Оголошення з’явилося після обіцянки директора ЦРУ Джона Реткліффа припинити програми, які не просувають ключові місії агентства. World Factbook уперше було випущено у 1962 році як друкований засекречений довідник для співробітників розвідки. Видання містило детальну, структуровану інформацію про іноземні держави — їхні економіки, збройні сили, ресурси та суспільства.

Втім, історія проєкту бере початок значно раніше. Під час Другої світової війни його запустили як засекречену міжвідомчу програму JANIS (Joint Army Navy Intelligence Studies), створену для стандартизації так званої “базової розвідувальної інформації” — фундаментальних і фактичних відомостей про світ — між різними структурами уряду США. У 1947 році програму передали під управління ЦРУ та перейменували на National Intelligence Survey.

З часом Factbook виявився настільки корисним, що його почали використовувати й інші федеральні агентства. У 1971 році було випущено першу некласифіковану супровідну версію, а вже у 1975 році несекретний варіант став доступним для широкої публіки. Протягом десятиліття видання також остаточно закріпилося під назвою The World Factbook. Після запуску відкритої онлайн-версії у 1997 році довідник швидко став популярним ресурсом серед журналістів, любителів фактів і студентів, які писали курсові та дипломні роботи, збираючи мільйони відвідувань щороку. Усі матеріали World Factbook перебували у вільному доступі як суспільне надбання.

“Хоча World Factbook більше не існує, в дусі його глобального охоплення та спадщини ми сподіваємося, що ви й надалі цікавитиметеся світом і шукатимете способи пізнавати його — особисто або віртуально”, — підсумували в агентстві.

Закриття CIA World Factbook відбулося на тлі рішень Білого дому щодо скорочення штату ЦРУ та Агентства національної безпеки (NSA) на початку другого президентського терміну Дональда Трампа, що змусило спецслужби працювати з обмеженішими ресурсами. За даними Associated Press, оприлюдненими минулого року, адміністрація планувала скоротити штат ЦРУ на 1 200 осіб протягом кількох років, а також ліквідувати тисячі посад у NSA та інших розвідувальних структурах. Скорочення в ЦРУ включає кілька сотень співробітників, які вже погодилися на достроковий вихід на пенсію.





Решта скорочень, за повідомленнями, частково відбувалися за рахунок зменшення набору персоналу і, ймовірно, не потребували масових звільнень. Коментуючи ситуацію торік, у ЦРУ заявляли, що директор Джон Реткліфф працює над приведенням агентства у відповідність до пріоритетів національної безпеки адміністрації Трампа. Водночас у середу ЦРУ зазначило, що співробітники агентства також “передали частину своїх особистих фотографій із подорожей до World Factbook”. Загалом у базі довідника зберігалося понад 5 000 фотографій, які були вільними від авторських прав і доступними для вільного використання.

Джерело: FirstPost.com