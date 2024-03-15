Здається, ЦРУ створило фейкові акаунти в соцмережах, щоб «тролити» китайський уряд

Операція ЦРУ, як зазначає Reuters, стартувала ще у 2019 році й була спрямована на те, щоб викликати параною в уряді Сі Цзіньпіна, збільшивши кількість пов’язаних з ним негативних новин.

Для цього агенти ЦРУ нібито створювали фейкові облікові записи у соцмережах, і поширювали чутки, на кшталт того, що члени Комуністичної партії приховували незаконно зароблені статки за межами країни. Також на акаунтах критикували ініціативи китайського уряду і стверджували, що програма фінансування інфраструктурних проєктів в інших країнах була корумпованою».

ЦРУ коментарів не надало, тож журналісти не можуть стверджувати, чи діє програма на сьогодні. Повідомляється, що вона була ініційована ще Дональдом Трампом і поширювалась на регіони Південно-Східної Азії, Африки та південної частини Тихого океану. Китайська ініціатива «Belt and Road», яка надає гранти та позики на інфраструктурні проєкти, діє в країнах, що розвиваються в цих регіонах, і була однією з цілей програми ЦРУ.

Пропаганда держав і використання ботів у соцмережах не є чимось новим — росія має цілу купу ботоферм, які намагаються впливати на громадську думку, як в Україні, так і в США. Торік євгеній прігожин зізнався у створенні групи фейкових акаунтів для втручання у вибори США. Також у 2023-му Rolling Stone писав, що у Китаї створили фейкове ультраправе видання, яке просувало фейкові історії європейським користувачам соціальних мереж. Тим часом американські політики, прагнучи заборонити TikTok, стверджують, що уряд Китаю може використовувати платформу соціальних мереж для шпигування або впливу на користувачів.

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