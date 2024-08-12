Кінець монетизації YouTube та сайтів: Google AdSense деактивує російські акаунти

В росії триває масштабне технологічне імпортозаміщення. Хоча інколи воно буває примусовим. Днями російська влада вирішила заблокувати YouTube на території країни. А тепер Google вирішила заблокувати AdSense для росії. Мова йде про сервіс контекстної реклами, який дозволяв авторам відео та власникам сайтів заробляти на розміщенні реклами.

Сьогодні російські користувачі AdSense почали масово отримувати електронні листи від адміністрації сервісу з повідомленням, що акаунти AdSense користувачів з росії будуть деактивовані. Сервіс відключить всі облікові записи AdSense, країною перебування яких вказана росія. Отже, такі акаунти не зможуть отримувати дохід від монетизації. Слід зазначити, що це стосується російських облікових записів AdSense та YouTube-каналів, для яких вказано країну росія. Змінити країну в налаштуваннях AdSense неможливо.

Власники російських акантів AdSense все ще можуть розраховувати на отримання коштів, зароблених протягом липня. Однак надалі доходи не будуть нараховуватись.