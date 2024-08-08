YouTube, прощавай – в росії перестав працювати найбільший відеохостинг

росія впевнено рухається до самоізоляції та створення власної інформаційної бульбашки з альтернативною реальністю. Черговою жертвою імпортозаміщення став YouTube.

Російські користувачі YouTube сьогодні почали масово скаржитися на недоступність відеохостингу. Відповідні моніторингві сервіси демонструють стрімке зростання скарг на зупинку YouTube. При спробі перейти на сайт відеохостингу з’являється повідомлення про відсутність з’єднання.

На такі проблеми скаржаться мешканці Москви, Санкт-Петербурга, Нижнього Новгорода, Єкатеринбурга, Уфи, Саратова, Самари, Краснодара, окупованого Криму та інших регіонів. Дехто повідомляє, що YouTube не відкривається при спробі зайти на сайт через домашній інтернет, однак при використанні мобільного інтернету відеохостинг все ще працюєє. Поки що.

Днями ЗМІ повідомляли, що російська влада вирішила уповільнити YouTube в країні. Для цього провайдерам надіслали вказівку знизити швидкість доступу до платформи до 128 кБіт/с, що можна вважати непридатною для використання швидкістю. Та схоже, згодом вирішили не обмежуватися сповільненням та повністю заблокували доступ до американського відеохостингу.

Росіяни бідкаються та тихенько висловлюють невдоволення рішеннями влади заблокувати YouTube в росії:

«Кроти-старовіри зламали YouTube. Не розумію, навіщо росіянам така держава, яка ускладнює життя»

«Ненавиджу уряд росії. Зіпсували все, що могли. Дійшли до YouTube»

«Як же вчитися? Поверніть Youtube, гади!»

«Тоталітарна цензура. Через яку не можу дитині увімкнути мультик. Відключіть взагалі інтернет нахрен у країні, виродки».

Слід зазначити, що через блокування YouTube в росії, на деяких українських каналах може значно знизитися кількість переглядів та російськомовних коментарів.