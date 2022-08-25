Китайська Xpeng готує два нові електромобілі, один з яких стане прямим конкурентом Tesla Model Y

Китайський виробник електромобілів Xpeng під час спеціального заходу мимохідь згадав про дві майбутні моделі, які заплановані до виходу у 2023 році. Одна з них має стати прямим конкурентом популярного електрокросовера Tesla Model Y, який от-от стане найбільш продаваним автомобілем у світі.

Майбутні автівки належатимуть до В та С класу відповідно. Для порівняння, седан Xpeng P7 позиціюється як автор B-класу, а позашляховик G9 — C-класу.

Президент Xpeng Браян Гу заявив, що автомобіль B-класу випустять в першій половині наступного року і що “насправді він буде націлений на ще більший сегмент ринку”, ніж седан P7. Електрокар C-класу, відповідно, буде випущений у другій половині 2023 року.

Варто зауважити, що новина про випуск нових автомобілів з’явилися після того, як компанія повідомила про більший, ніж очікувалося, збиток у другому кварталі 2022 року. Гу, своєю чергою, запевнив — модель справді розробляється. Щобільше, він сподівається, що з випуском нових автомобілів B та С-класу компанія зможе подолати кризу та вийде на якісно новий рівень свого розвитку.

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Зараз модельний ряд Xpeng складається з чотирьох моделей: флагманського седана P7, доступнішого седана P5, позашляховика G3 і більшим позашляховиком G9, постачання якого почнуться в жовтні.

Нагадаємо, у Китаї Tesla, Nio та інші виробники електромобілів призупинили роботу деяких зарядних станцій через енергетичну кризу.

Джерело: CNBC