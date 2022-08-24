Tesla та Nio призупиняє заряджання електромобілів в Китаї через спровоковану аномальною спекою енергетичну кризу

У Китаї Tesla, Nio та інші виробники електромобілів призупинили роботу деяких зарядних станцій через енергетичну кризу.

Користувацькі застосунки показують, що зарядні станції не працюють в Ченду (провінція Сичуань) та в місті центрального підпорядкування Чунцін. Найсильніша посуха країни з 1960-х років призвела до скорочення виробництва гідроелектроенергії. Водночас виснажлива спека викликала різке зростання попиту на електроенергію.

Tesla відключила або обмежила роботу більш ніж дванадцять великих зарядних станцій у двох містах, залишивши лише дві з них у роботі, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на водіїв.

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Як уже повідомлялося, відключення електроенергії у провінції Сичуань створили проблеми для Tesla, Toyota, CATL та інших компаній.

Китайська влада наполегливо попросила тимчасово призупинити роботу ряду заводів через дефіцит виробництва електрики. Електроенергія потрібна передусім для забезпечення роботи кондиціонерів у житлових районах.

Джерело: Bloomberg