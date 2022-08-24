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Tesla та Nio призупиняє заряджання електромобілів в Китаї через спровоковану аномальною спекою енергетичну кризу

Tesla та Nio призупиняє заряджання електромобілів в Китаї через спровоковану аномальною спекою енергетичну кризу

У Китаї Tesla, Nio та інші виробники електромобілів призупинили роботу деяких зарядних станцій через енергетичну кризу.

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Користувацькі застосунки показують, що зарядні станції не працюють в Ченду (провінція Сичуань) та в місті центрального підпорядкування Чунцін. Найсильніша посуха країни з 1960-х років призвела до скорочення виробництва гідроелектроенергії. Водночас виснажлива спека викликала різке зростання попиту на електроенергію.

Tesla та Nio призупиняє заряджання електромобілів в Китаї через спровоковану аномальною спекою енергетичну кризу

Tesla відключила або обмежила роботу більш ніж дванадцять великих зарядних станцій у двох містах, залишивши лише дві з них у роботі, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на водіїв.

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Як уже повідомлялося, відключення електроенергії у провінції Сичуань створили проблеми для Tesla, Toyota, CATL та інших компаній.

Tesla та Nio призупиняє заряджання електромобілів в Китаї через спровоковану аномальною спекою енергетичну кризу

Китайська влада наполегливо попросила тимчасово призупинити роботу ряду заводів через дефіцит виробництва електрики. Електроенергія потрібна передусім для забезпечення роботи кондиціонерів у житлових районах.

В Китаї через аномальну спеку закрили заводи Intel, Foxconn, Toyota та інших — інцидент може зірвати постачання та спровокувати чергове зростання цін на комплектуючі

Джерело: Bloomberg


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