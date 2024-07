Книгу про Elden Ring продають за ціною MacBook. Що в ній особливого?

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Хто б міг подумати, що читання про смерті в грі коштуватиме дорожче за саму гру?

Шанувальники Elden Ring отримають можливість поринути глибше у світ гри завдяки новій книзі про її міфологію. Видавництво Tune & Fairweather анонсувало вихід 500-сторінкового тому «Grace Given: The Mythology of Elden Ring» («Дарована благодать: Міфологія Elden Ring»).

Автором книги виступив популярний ютубер Джефф Трускотт (Geoff Truscot), відомий під псевдонімом SmoughTown. Його канал налічує понад 230 000 підписників і містить майже 200 відео, присвячених лору ігор FromSoftware та інших відомих проєктів.

Видання прикрасять понад 150 ілюстрацій від художників Shimhaq, MenasLG, Chris Lewis Lee та Elliot Wells. Книгу оправлять у штучну шкіру кольору антикварного білого, вона матиме шовкову титульну сторінку та оксамитовий футляр.

Шанувальники зможуть обрати один із трьох варіантів видання. Базова версія коштуватиме $278. Обмежене видання за $777 додатково включатиме дерев’яний футляр «Арка Ердтрі» (Erdtree Arch) та золоте тиснення на сторінках. Найдорожча версія за $1109, доступна лише до 10 серпня, дасть змогу власнику побачити своє ім’я надрукованим у книзі.

Попереднє замовлення, оформлене до 10 серпня, гарантує безплатну доставку та отримання електронної та аудіоверсій книги після їхнього виходу. Десять покупців стандартного видання матимуть шанс виграти обмежену версію, а ранні замовники обмеженого видання отримають ексклюзивний артпринт «Grace of Gold».

Видавництво Tune & Fairweather має досвід співпраці з творцями контенту про ігри FromSoftware. Серед їхніх попередніх робіт — книги про Dark Souls, Demon’s Souls і Bloodborne.

Вихід «Grace Given» запланували на початок 2025 року. Видавці обіцяють, що згодом з’являться доступніші версії книги. Варто зазначити, що видання не міститиме інформації про доповнення Shadow of the Erdtree, яке нещодавно вийшло.

Джерело: Windowscentral

