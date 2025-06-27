Sony готує фільм за Bloodborne — Міядзакі «пролітає», шукають режисера з готичним баченням

Bloodborne / FromSoftware

Виявляється Sony не закинула кіноадаптацію за мотивами Bloodborne. Проєкт зараз перебуває на ранній стадії розробки, каже відомий голлівудський інсайдер.

За даними DanielRPK, компанія вже шукає режисера для майбутньої екранізації. Якщо вірити його словами, то чутки 2023 року були не пустим місцем. Інсайдер стверджує, що Sony хоче розширити лінійку фільмів за мотивами ігор, тому вирішили не оминати легендарний хіт. Паралельно компанія працює над фільмами Helldivers 2 і Horizon Zero Dawn, а Ghost of Tsushima стане аніме.

Судячи з усього, творець та очільник FromSoftware Хідетаки Міядзакі не буде режисером або залученим до проєкту. Sony не надто поспішає з таким рішенням. Проте серед фанатських побажань — чіткий фаворит Гільєрмо дель Торо. Він вважається ідеальним варіантом для фільму завдяки своєму готичному стилю й досвіду з фентезі та жахами. Його згадують у кожному обговоренні — на тлі таких робіт, як «Лабіринт Фавна» чи «Форма води». Також у фанатських списках — Роберт Еґґерс («Носферату»), Майк Фленаґан («Привиди будинку на пагорбі»), і навіть Крістофер Нолан — як несподіваний вибір. Проте офіційного рішення з боку Sony поки немає.

Очікується, що навіть за оптимістичними розрахунками фільм про Bloodborne вийде не раніше 2028 року. Але легендарна souls-like гра не єдиний проєкт в цьому жанрі, який отримає кіноадаптацію. Для порівняння, адаптація Elden Ring, яка розробляється A24 Films, теж перебуває на ранніх етапах і має орієнтовну дату релізу не раніше 2027-го.

Якщо вірити словам інсайдера (до яких все одно треба ставитися скептично), за кілька років ми зможемо отримати принаймні якийсь привід згадати про місто Ярнам. На жаль, Bloodborne з моменту релізу у 2015 році залишається ексклюзивом для PS4 (який можна запускати на PS5). Хоча фанати вже роками просять ремастер або рімейк, FromSoftware не має прав на IP — вони належать Sony, і саме вона вирішує долю гри та екранізації.

Своїм готичним візуалом і багатим лором Bloodborne дійсно виглядає як готовий матеріал для фільму. І навіть якщо ми не побачимо порт на ПК, ремастер або продовження — схоже, IP нарешті зрушила з мертвої точки.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Джерело: The Gamer