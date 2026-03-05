banner
Колишній директор Mt. Gox пропонує змінити протокол біткоїна, щоб повернути вкрадені у 2011 році $5,2 млрд

Андрій Шадрін

Колишній директор Mt. Gox пропонує змінити протокол біткоїна, щоб повернути вкрадені у 2011 році $5,2 млрд
Колишній CEO Mt. Gox пропонує зробити хардфорк для відновлення $5,2 млрд у біткоїнах після зламу 2011 року. Хардфорк — це радикальне оновлення протоколу блокчейна, несумісне з попереднім, після якого стара й нова версії мережі можуть розійтися на два окремі ланцюги.


Марк Карпелес, колишній генеральний директор збанкрутілої криптобіржі Mt. Gox, опублікував пропозицію щодо хардфорка Bitcoin, який дозволив би повернути приблизно 79 956 BTC вартістю понад $5,2 млрд за поточними цінами з адреси, що тривалий час не проявляла активності та пов’язана зі зламом біржі у 2011 році. Біткоїни, про які йдеться, не входять до активів, що наразі розподіляються кредиторам Mt. Gox, і залишаються поза контролем довіреного керуючого.

Колишній директор Mt. Gox пропонує змінити протокол біткоїна, щоб повернути вкрадені у 2011 році $5,2 млрд
Пропозиція стосується адреси 1Feex…sb6uF, яка отримала майже 80 000 BTC після задокументованого компрометування систем Mt. Gox у червні 2011 року. У пропозиції визнається, що це потребуватиме скоординованого оновлення мережі та може спричинити розкол ланцюга, якщо частина екосистеми відмовиться прийняти зміну. Монети не рухалися понад 15 років, що може свідчити про те, що зловмисник втратив приватні ключі або вирішив не переміщувати чи не повертати кошти. За чинними правилами Bitcoin ці кошти можна витратити лише за наявності відповідного приватного ключа.

“Пропозиція додасть правило консенсусу, яке дозволить витрачати невитрачені виходи, заблоковані на адресі, пов’язаній із крадіжкою, використовуючи підпис з адреси відновлення Mt. Gox, щоб кошти могли бути повернуті кредиторам Mt. Gox через чинний судовий процес реабілітації”, — йдеться у заяві Карпелеса.

Проєкт подано як відправну точку для дискусії, яку Карпелес описує як спробу розпочати обговорення того, чи вважає спільнота Bitcoin цей конкретний, винятковий випадок таким, що заслуговує на втручання. Він також уточнює, що зміна правила застосовуватиметься лише до цієї однієї адреси та буде активована на майбутній висоті блоку, якщо мережа її ухвалить. Описуючи обґрунтування, Карпелес називає крадіжку “беззаперечною”, зазначає, що монети залишалися неактивними 15 років, і вказує на те, що вже існує судовий процес реабілітації для розподілу будь-яких повернених коштів між підтвердженими кредиторами.


Колишній директор Mt. Gox пропонує змінити протокол біткоїна, щоб повернути вкрадені у 2011 році $5,2 млрд
Карпелес підкреслює, що зміна є технічно обмеженою та вузькою за масштабом, називаючи її одноразовим, жорстко закодованим винятком для конкретного випадку з унікальними характеристиками, а не загальним механізмом для скасування транзакцій чи повернення викрадених коштів. Втім, у пропозиції визнаються очевидні недоліки. Серед них — занепокоєння, що зміна правил володіння для конкретної адреси створить прецедент, який може підірвати незмінність Bitcoin.

“Якщо це можна зробити один раз, це можна зробити знову”, — прямо сказано в проєкті.

Також порушується питання, хто саме вирішуватиме, які випадки заслуговують на втручання на рівні протоколу, з огляду на те, що інші великі злами можуть вимагати аналогічного підходу. Документ визнає, що координація хардфорка пов’язана з ризиками, включаючи можливість розколу ланцюга, якщо частина мережі відмовиться оновлюватися.

Нагадаємо, після краху Mt. Gox у 2014 році приблизно 200 тис. BTC були згодом відновлені та передані під контроль судового керуючого Нобуакі Кобаяші у рамках процесу цивільної реабілітації в Японії. Ці активи стали основою виплат кредиторам, які розпочалися в середині 2024 року. Раніше керуючий переніс кінцевий термін виплат на жовтень 2026 року — вже третє продовження дедлайну. За даними Arkham Intelligence, у гаманцях маєтку все ще зберігається 34 689 BTC, а попередні рухи коштів (зокрема переказ 10 608 BTC у листопаді) зазвичай передували розподілам.

Перша збанкрутіла криптобіржа Mt.Gox почала повертати клієнтам біткоїни — через 10 років після зламу

Джерело: The Block

