Зрада принципу блокчейна: Circle хоче запровадити зворотні транзакції криптовалют

Емітент стейблкоїна USDC, компанія Circle, підкинув у криптоспільноту справжню “зраду”: президент фірми Хіт Тарберт у коментарі Financial Times визнав, що компанія обмірковує механізм зворотності транзакцій. Ідея — дати змогу повернути кошти у випадках шахрайства, чи спірних операцій у блокчейні.

Водночас ключовий принцип блокчейну — незмінність записів. Після підтвердження операція в мережі не підлягає скасуванню. Ця особливість вважається основою прозорості функціонування криптовалют та захисту від цензури. Тому пропозиція Circle викликала різку критику: низка учасників ринку вбачає у ній загрозу централізації та навіть зраду основної ідеї блокчейну. Тарберт, колишній голова Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США, підкреслює: без захисту від шахрайства стейблкоїни не зможуть повноцінно інтегруватися у глобальну фінансову систему.

Попри те що Circle поки лише вивчає можливості, дискусія вже переросла у ширшу полеміку про майбутнє блокчейну та співіснування його основних принципів з вимогами традиційних фінансів. Один із відомих венчурних інвесторів назвав ідею “образливою”.

Наразі Circle розробляє власний блокчейн Arc, орієнтований на банки та великі фінансові установи. У ньому передбачено підвищений рівень конфіденційності: адреси гаманців залишаються відкритими, але суми переказів шифруються, а користувачі можуть налаштовувати ступінь прозорості. Тарберт пояснює, що для фінансових установ немає потреби розкривати повні деталі кожної транзакції, якщо тільки це не пов’язане з масштабними зламами великих гравців індустрії.

Поки що в Arc неможливо скасувати операцію. Але Circle пропонує додатковий рівень, на якому за взаємною згодою сторін можливі зустрічні платежі, що фактично дозволяють повертати кошти за аналогією з поверненням у банківських картках. Критики вважають, що така модель суперечить базовій концепції блокчейну.

Фактично на кону — баланс між безпекою користувачів і базовими ідеалами блокчейну. Якщо великі гравці зможуть “відмотати” транзакцію назад, це може привабити банки та регуляторів. Але чи не стане тоді блокчейн просто черговою версією звичайної банківської системи? І головне — чи точно закриє така гнучкість всі лазівки як для примітивного шахрайства, так і для більш витонченого?

Джерело: FT

