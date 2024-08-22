Новини Кіно 22.08.2024 о 18:02 comment views icon

Комедія жахів «Бітлджюс Бітлджюс» отримала тематичний сайт, який згенерує ваше «потойбічне» фото

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Катерина Даньшина

Авторка новин

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Warner Bros. запустила Генератор Потойбіччя, рекламуючи новий фільм Тіма Бертона «Бітлджюс Бітлджюс».

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Сайт (який доступний й українською) дозволить за кілька секунд перетворити вашу світлину на фотопортрет у Потойбічному світі, де й відбуваються події «Бітлджюс Бітлджюс». Щоправда, для генерації зображення, окрім вашого фото, попросять ввести дату народження, ім’я та адресу електронної пошти.

Warner Bros. до релізу «Бітлджюс Бітлджюс» запустила тематичний сайт, який згенерує ваше «потойбічне» фото

Оригінальний фантастичний фільм Тіма Бертона вийшов на екрани у 1988 році, а торік у листопаді режисер оголосив, що завершив знімання продовження. Сценарій сиквелу написали Альфред Гоф і Майлз Міллар — шоуранери серіалу «Венздей».

«Бітлджюс Бітлджюс» продовжує історію родини Дітц, яка після несподіваної сімейної трагедії повертається додому у Вінтер-Рівер. Бунтівна донька Лідії Астрід знаходить на горищі таємничий макет міста і випадково відкриває портал до потойбічного світу.

«Проблеми назрівають в обох світах, тому лише питання часу, коли хтось тричі вимовить ім’я Бітлджюса. Як тільки це станеться, пустотливий демон повернеться і влаштує хаос у своєму фірмовому стилі», — йдеться у синопсисі.

Фільм отримав зірковий акторський склад: Майкл Кітон, Вайнона Райдер, Кетрін О’Хара, Дженна Ортега, Моніка Беллуччі та Віллем Дефо.

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В українському прокаті «Бітлджюс Бітлджюс» стартує 5 вересня.

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