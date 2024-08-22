Комедія жахів «Бітлджюс Бітлджюс» отримала тематичний сайт, який згенерує ваше «потойбічне» фото

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Warner Bros. запустила Генератор Потойбіччя, рекламуючи новий фільм Тіма Бертона «Бітлджюс Бітлджюс».

Сайт (який доступний й українською) дозволить за кілька секунд перетворити вашу світлину на фотопортрет у Потойбічному світі, де й відбуваються події «Бітлджюс Бітлджюс». Щоправда, для генерації зображення, окрім вашого фото, попросять ввести дату народження, ім’я та адресу електронної пошти.

Оригінальний фантастичний фільм Тіма Бертона вийшов на екрани у 1988 році, а торік у листопаді режисер оголосив, що завершив знімання продовження. Сценарій сиквелу написали Альфред Гоф і Майлз Міллар — шоуранери серіалу «Венздей».

«Бітлджюс Бітлджюс» продовжує історію родини Дітц, яка після несподіваної сімейної трагедії повертається додому у Вінтер-Рівер. Бунтівна донька Лідії Астрід знаходить на горищі таємничий макет міста і випадково відкриває портал до потойбічного світу.

«Проблеми назрівають в обох світах, тому лише питання часу, коли хтось тричі вимовить ім’я Бітлджюса. Як тільки це станеться, пустотливий демон повернеться і влаштує хаос у своєму фірмовому стилі», — йдеться у синопсисі.

Фільм отримав зірковий акторський склад: Майкл Кітон, Вайнона Райдер, Кетрін О’Хара, Дженна Ортега, Моніка Беллуччі та Віллем Дефо.

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В українському прокаті «Бітлджюс Бітлджюс» стартує 5 вересня.

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