Трейлер фільму "Людина-павук 4" випустять уривками на акаунтах "найбільших фанів"

Фото зі зйомок фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день"

Sony та Marvel запустили незвичну маркетингову кампанію для фільму “Людина-павук: Абсолютно новий день”, яка пропонує шукати фрагменти трейлеру в соцмережах самостійно.





Протягом наступних 24 годин, починаючи від 17 березня, їх публікуватимуть в акаунтах “найбільших фанів”. Звісно, це не скасовує повноцінного випуску трейлеру “Людина-павук” на офіційному каналі студії вже 18 березня.

“Ми вигадали щось неймовірно захопливе до виходу трейлера “Людина-павук: Абсолютно новий день”, — каже Том Голланд. “Ми отримали стільки любові та підтримки з самого початку створення цих фільмів. Без цієї неймовірної спільноти не було б Людини-павука. Щоб висловити вам нашу вдячність, ми робимо те, чого ніколи раніше не робили”.

На момент написання новини, в соцмережах були доступні два фрагменти: на одному Людина-павук розгойдується в повітрі, рятуючи перехожого, інший — показує приголомшеного Пітера Паркера, який втрачає свідомість.





Що відомо про фільм “Людина-павук: Абсолютно новий день”?

Сюжет “Людина-павук 4”, очевидно, продовжуватиме події попередньої стрічки, де Пітер Паркер випадково відкрив мультивсесвіт та прийняв важке рішення стерти себе зі світу. Окрім Тома Голланда свої ролі повторять Джейкоб Баталон (Нед) і Зендея (Ем-Джей), хоча остання отримає обмежений екранний час через зайнятість в “Дюна 3”.

Серед новачків очікуємо на появу зірки “Дивних див” Седі Сінк, Джона Бернтала у ролі Карателя та Лізи Колон-Заяс з “Ведмедя”. Ходили чутки, що головним лиходієм фільму стане Мефісто Саші Барон-Коєна або ж, що фільм представить одразу 9 антагоністів, але вони не мали офіційних підтверджень.

Попередній фільм “Людина-павук: Додому шляху нема” зібрав у прокаті $1,9 млрд. Новий вийде в кінотеатрах 31 липня.

Джерело: Games Radar