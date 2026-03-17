Новини Кіно 17.03.2026

Трейлер фільму "Людина-павук 4" випустять уривками на акаунтах "найбільших фанів"

Катерина Левицька

Редактор новин

Трейлер фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день" випустять уривками на акаунтах "найбільших фанів"
Sony та Marvel запустили незвичну маркетингову кампанію для фільму “Людина-павук: Абсолютно новий день”, яка пропонує шукати фрагменти трейлеру в соцмережах самостійно.


Протягом наступних 24 годин, починаючи від 17 березня, їх публікуватимуть в акаунтах “найбільших фанів”. Звісно, це не скасовує повноцінного випуску трейлеру “Людина-павук” на офіційному каналі студії вже 18 березня.

“Ми вигадали щось неймовірно захопливе до виходу трейлера “Людина-павук: Абсолютно новий день”, — каже Том Голланд. “Ми отримали стільки любові та підтримки з самого початку створення цих фільмів. Без цієї неймовірної спільноти не було б Людини-павука. Щоб висловити вам нашу вдячність, ми робимо те, чого ніколи раніше не робили”.

На момент написання новини, в соцмережах були доступні два фрагменти: на одному Людина-павук розгойдується в повітрі, рятуючи перехожого, інший — показує приголомшеного Пітера Паркера, який втрачає свідомість.

Китай заборонив покази фільму “Людина-павук” у 2021 році через Статую Свободи, тому в 4-й частині її приберуть


Що відомо про фільм “Людина-павук: Абсолютно новий день”?

Сюжет “Людина-павук 4”, очевидно, продовжуватиме події попередньої стрічки, де Пітер Паркер випадково відкрив мультивсесвіт та прийняв важке рішення стерти себе зі світу. Окрім Тома Голланда свої ролі повторять Джейкоб Баталон (Нед) і Зендея (Ем-Джей), хоча остання отримає обмежений екранний час через зайнятість в “Дюна 3”.

Серед новачків очікуємо на появу зірки “Дивних див” Седі Сінк, Джона Бернтала у ролі Карателя та Лізи Колон-Заяс з “Ведмедя”. Ходили чутки, що головним лиходієм фільму стане Мефісто Саші Барон-Коєна або ж, що фільм представить одразу 9 антагоністів, але вони не мали офіційних підтверджень.

Попередній фільм “Людина-павук: Додому шляху нема” зібрав у прокаті $1,9 млрд. Новий вийде в кінотеатрах 31 липня.

Понад 14 тисяч українців уже доєдналися до програми ASUS Perfect Warranty: безкоштовна розширена гарантія
Граємо в Resident Evil Requiem на відеокартах MSI: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB vs. RTX 5070 12GB vs. RTX 5080 16GB

Джерело: Games Radar

"Матриця 5" — жива! Режисер Дрю Годдард поділився деталями роботи
Пітер Джексон хотів зняти "Володар перснів 3.5" з сюжетом, що розкриють в "Полюванні на Ґолума"
Максимус з серіалу "Фолаут" взяв аскезу на ігри Bethesda до останнього сезону
Кемерон: Disney вимагає здешевити "Аватар 4 і 5", інакше — фільми не вийдуть
Перший за 10 років фільм від режисера "Піратів Карибського моря" оцінили в 88% на Rotten Tomatoes
Режисер Resident Evil вважає "обурливим" екранізовувати ігри, не граючи в них
Повернення легенди: "Конан-варвар 3" офіційно в роботі, 78-річний Шварценеггер — в головній ролі
Ігри з PlayStation 5 на ПК або Steam Deck: застосунок PSStream імітує PS Portal
Хай почнуться Голодні ігри! Вийшов український тизер фільму "Світанок перед жнивами" з юним Геймітчем
Warner Bros. "купила" понад 2000 блогерів, щоб хвалили "Буремний перевал", — інсайдер
Історія триває: Netflix показав трейлер спінофу "Дивних див" з анімованими Гокінсом та Навиворотом
Вийшов перший трейлер "Дуже страшного кіно 6"
Sony патентує геймпад із тачскріном: кнопки й D-pad можна збільшити та поміняти місцями
Велике повернення на Арракіс: вийшов перший трейлер "Дюна 3"
Телевізори Sony вироблятиме TCL: компанія отримає 51% акцій
Ілон Маск розкритикував "Одіссею" за темношкіру Єлену Прекрасну: "Нолан зрадив своїм принципам"
ШІ у кіно стане більше: Netflix купує кінокомпанію Бена Аффлека InterPositive
"Одна битва за іншою" забрала 7 нагород на "Оскар-2026": найкращий фільм, акторська для Шона Пена і без Ді Капріо (всі переможці)
Перший погляд: Джонні Депп стає Скруджем у ремейку "Різдвяної пісні"
Трейлер науково-фантастичної драми "День істини": Стівен Спілберг розкриває секрети інопланетян
"Час шоу": у трейлері "Мортал Комбат 2" Джонні Кейджа змушують робити те, що він вміє найкраще
