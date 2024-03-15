«Ви нам не підходите»: IT-компанія найняла хлопця і двічі попросила оплатити податки наперед

IT-компанія найняла на роботу айтівця і попросила буквально відразу ж сплатити податки з майбутньої зарплати — 18%, або 2800 грн. Проте самої зарплати хлопець не дочекався.
Знайшов роботу, пройшов навчання, підписав контракт
Айтівець розповів, що викладав своє резюме на різних сайтах пошуку роботи. І ось одного разу він отримав повідомлення від компанії з robota.ua, яка зацікавилася його резюме.
Його перенаправили на іншого НR, яка йому розповіла про умови навчання і стажування в компанії. Він зв’язався в Telegram з рекрутером, яка попросила заповнити тестову форму і пройти тестове завдання.
В результаті він підписав контракт і почав навчатися на майданчику Rocket Academy. Після успішного навчання його перенаправили спочатку до тім ліда, а потім айтівець почав виконувати роботу у вигляді різних завдань, які йому надсилали.
18% податку з $180
Після того як він почав виконувати роботу у вигляді різних завдань, які йому надсилали, він заробив приблизно $180. Але потім йому повідомили, що для отримання зарплати потрібно заплатити податок за зарплату, а саме 18% (1462 грн).
Але на цьому історія не закінчилася: згодом роботодавець йому повідомив, що у компанії сталася якась «непередбачувана» неполадка, рахунок заблокували і 4 грудня йому довелося з власної картки переказати ще 1462 грн на інший рахунок при умові, що протягом години його включать знову до роботи.
Але після цього роботодавець написав, що хлопець компанії не підходить. Зарплату йому не виплатили.
Що робити далі?
В органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять банківську таємницю по банківському рахунку постраждалого платника.
Тому слідчий-дізнавач Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області звернувся з проханням про тимчасовий доступ до речей та документів. Зокрема, банківських рахунків постраждалого та компанії.
На даний момент розслідування триває та правоохоронці перевіряють рахунки і транзакції айтівця і компанії.
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