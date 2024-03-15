«Ви нам не підходите»: IT-компанія найняла хлопця і двічі попросила оплатити податки наперед

IT-компанія найняла на роботу айтівця і попросила буквально відразу ж сплатити податки з майбутньої зарплати — 18%, або 2800 грн. Проте самої зарплати хлопець не дочекався.

Знайшов роботу, пройшов навчання, підписав контракт

Айтівець розповів, що викладав своє резюме на різних сайтах пошуку роботи. І ось одного разу він отримав повідомлення від компанії з robota.ua, яка зацікавилася його резюме.

Його перенаправили на іншого НR, яка йому розповіла про умови навчання і стажування в компанії. Він зв’язався в Telegram з рекрутером, яка попросила заповнити тестову форму і пройти тестове завдання.

В результаті він підписав контракт і почав навчатися на майданчику Rocket Academy. Після успішного навчання його перенаправили спочатку до тім ліда, а потім айтівець почав виконувати роботу у вигляді різних завдань, які йому надсилали.

18% податку з $180

Після того як він почав виконувати роботу у вигляді різних завдань, які йому надсилали, він заробив приблизно $180. Але потім йому повідомили, що для отримання зарплати потрібно заплатити податок за зарплату, а саме 18% (1462 грн).

Але на цьому історія не закінчилася: згодом роботодавець йому повідомив, що у компанії сталася якась «непередбачувана» неполадка, рахунок заблокували і 4 грудня йому довелося з власної картки переказати ще 1462 грн на інший рахунок при умові, що протягом години його включать знову до роботи.

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Але після цього роботодавець написав, що хлопець компанії не підходить. Зарплату йому не виплатили.

Що робити далі?

В органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять банківську таємницю по банківському рахунку постраждалого платника.

Тому слідчий-дізнавач Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області звернувся з проханням про тимчасовий доступ до речей та документів. Зокрема, банківських рахунків постраждалого та компанії.

На даний момент розслідування триває та правоохоронці перевіряють рахунки і транзакції айтівця і компанії.

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