Автори «Покоління Ві» / Gen V не шукатимуть нового актора на роль Ченса Пердомо — сюжет переписали, аби персонаж вибув з історії

27-річний Ченс Пердомо, який зіграв студента зі суперздібністю маніпулювання металами Андре Андерсона в серіалі «Покоління Ві», загинув в аварії у березні.

У спільній заяві, оприлюдненій продюсерами серіалу, зазначається, що його роль не продовжать і не шукатимуть нового актора, оскільки «ніхто не може замінити Ченса».

«Замість цього ми переробили сюжетні лінії другого сезону, в якому вшануємо Ченса та його спадщину», — йдеться у заяві, яку цитує Variety.

«Покоління Ві» — спіноф серіалу «Хлопаки», що розповідає про спеціальний коледж, де навчаються лише обдаровані суперсилами молоді люди. Над спінофом працювали автори основного серіалу Ерік Кріпке та Крейг Розенберг, а дебютував він на Amazon Prime Video торік у вересні.

У фіналі першого сезону «Покоління Ві» персонажа Пердомо — разом із однокурсниками Марі Моро (Джаз Сінклер), Джорданом Лі (Дерек Лу і Лондон Тор) і Еммою Мейєр (Ліззе Бродвей) — востаннє можна побачити у закритій лікарняній палаті після різанини в «God U.».

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Ченс також був відомий роллю кузена Сабріни Емброуза Спелмана у серіалі Netflix «Моторошні пригоди Сабріни».

«Для тих із нас, хто знав його та працював з ним, Чанс завжди був чарівним і усміхненим, неймовірно талановитим виконавцем і, понад усе, просто дуже доброю, прекрасною людиною. Навіть писати про нього в минулому часі не має сенсу. Нам дуже шкода родину Ченса, і ми сумуємо через втрату нашого друга та колеги. Обійміть своїх близьких сьогодні ввечері», — написали продюсери.

Виробництво 2-го сезону «Покоління Ві» стартує пізніше у травні.