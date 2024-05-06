Для підписників YouTube Premium тестують функцію Jump ahead на базі штучного інтелекту – швидке переміщення до цікавих фрагментів відео

В березні YouTube почав тестувати нову функцію Jump ahead, а тепер вона стала доступною для ширшого кола користувачів через розділ youtube.com/new. Вона доступна для підписників Premium версії сервісу.

Jump ahead – це функція на базі штучного інтелекту, яка дозволяє прискорити перегляд довгих відео, пропускаючи малоцікаві та нудні фрагменти. Щоб скористатися цією можливістю, необхідно двічі торкнутися екрану, аналогічно до команди переходу вперед. Після цього з’явиться нова кнопка, яка «переведе вас вперед туди, куди більшість глядачів зазвичай переходять». Кнопка Jump ahead у формі таблетки з’являється на кілька секунд у нижньому правому куті, а потім зникає, якщо користувач просто хоче перейти у відео вперед на 10 секунд.

Торкнувшись кнопки, можна побачити оверлей «Перестрибування через розділ, який часто пропускають», позначений YouTube Premium. YouTube використовує штучний інтелект і дані про перегляди, щоб визначити «наступну найкращу точку» для перегляду. Завдяки історії переглядів відео іншими користувачами, сервіс визначає фрагменти, які викликали найбільший інтерес, та які зазвичай пропускали. Jump ahead дозволяє відразу перемотати вперед нецікавий фрагмент та перейти до цікавого.

Функція доступна для підписників YouTube Premium в мобільному застосунку на Android у США. Щоб активувати її, треба зайти в Налаштування > Спробуйте нові експериментальні функції. Наразі функція працює лише для відео англійською мовою, проте вона «доступна не для кожного відео», а вимагає наявності у ролика великої кількості переглядів. Як очікується, експеримент триватиме до 1 червня.

Джерело: 9to5google

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