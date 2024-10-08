Конкурс CD Projekt RED та перші сюжетні моди The Witcher 3 — доповнення Song of Wind відправляє Ґеральта на новий острів

Завдяки REDKit з’являються перші користувацькі сюжетні доповнення для The Witcher 3. Мод Song of Wind представляє пригоди відьмака на таємничому острові.

У травні цього року випущений офіційний редактор гри REDKit, який дозволяє створювати нові пригоди. Для заохочення гравців студія CD Projekt RED організувала конкурс на кращі подібні моди. Найбільшим з наявних наразі є Song of Wind, створений RoiJean та іншими авторами.

Доповнення відправляє Ґеральта виконувати квест на нову територію. Мод пропонує дві місії та досить продуманий сюжет. Автори попіклувалися про голосові репліки Ґеральта та інших персонажів. CD Projekt RED забороняє використовувати інструменти штучного інтелекту для підробки голосів акторів, тому RoiJean скомпонував слова та фрази з наявних діалогів гри.

Відьмак починає пригоду в порту Новіграда. Мод розрахований на персонажа 50 рівня. У моді всього два квести, оскільки правила конкурсу CD Projekt RED передбачають, що модифікації складаються з 2-3 комбінованих квестів. Однак RoiJean, ймовірно, розширить доповнення додатковим контентом у майбутньому.

Кінцевий термін заявок на конкурс закінчується найближчим часом, тож можна очікувати, що невдовзі з’являться нові користувацькі пригоди, розроблені для нього. Крім Song of Wind, також цікавий Wine and Dine, який є додатковим епілогом до історії Ґеральта та Йеннефер у Туссенті.

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Заявки на конкурс приймаються до 14 жовтня. Надіслані проєкти спочатку оцінюватимуть представники CD Projekt RED та Yigsoft. Потім вони підготують список фіналістів і проведуть публічне голосування, у якому спільнота обере переможців.

Джерело: GamePressure