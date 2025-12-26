Новини ШІ 26.12.2025 comment views icon

Концерт скасований через Google AI Overviews: ШІ помилково звинуватив виконавця у злочині

Концерт скасований через Google AI Overviews: ШІ помилково звинуватив виконавця у злочині
Depositphotos

Відомий канадський скрипаль Ешлі МакАйзек каже, що Google за допомогою функції AI Overview помилково представив його як засудженого сексуального злочинця, через що організатори концертів минулого тижня скасували його виступ.

Згідно зі статтею в The Globe and Mail, Ешлі МакАйзек домовлявся про виступ в громаді корінного народу Сіпекне’катік, трохи північніше Галіфакса, коли дізнався, що її керівництво змінило рішення. Йому повідомили, що вони прочитали в інтернеті, ніби він має судимості, пов’язані з інтернет-виманюванням і сексуальним насильством. Але ця інформація не відповідає дійсності.

Згодом з’ясувалося, що організатори бачили результат Google AI Overview, який переплутав біографію МакАйзека з біографією іншого чоловіка, який є мешканцем провінції Ньюфаундленд і Лабрадор та має те саме прізвище. Скрипаль каже, що цей інцидент змусив його хвилюватися за власну безпеку, припускаючи, що жертва сексуального насильства могла б бути спровокована неправдивою інформацією та зіткнутися з ним.

“Google облажався, і це поставило мене в небезпечну ситуацію. Людям варто усвідомлювати, що їм слід перевіряти свою онлайн-присутність, щоб побачити, чи не з’являється там чиєсь чуже ім’я”, — сказав МакАйзек в інтерв’ю.

Музиканта тепер також непокоїть робота, яку він міг втратити, навіть не знаючи про це, якщо попередні промоутери чи майданчики вирішили не бронювати його через дезінформацію в пошукових системах. Професійні наслідки можуть поширитися й на його можливість в’їзду до США для концертів, з огляду на посилений контроль соціальних мереж з боку прикордонних агентів. Він розглядає свій досвід як попереджувальний сигнал для інших.

“Ми бачимо перехід пошукових систем від навігаторів інформації до нараторів. Я б стверджував, що є докази, які свідчать про те, що згенеровані ШІ резюме сприймаються пересічними користувачами як авторитетні”, — прокоментував ситуацію професор ван дер Лінден, доцент Університету Макмастера, який досліджує дезінформацію, згенеровану ШІ.

Google AI Overview помилково назвав відомого канадського музиканта сексуальним злочинцем
Ешлі МакАйзек / Фото: ashleymacisaac.com

Суперечки навколо функції Google AI Overviews тривають ще з 2024 року, коли її запустили і вона швидко стала об’єктом насмішок після порад людям мазати піцу клеєм тощо. В ній виявили низку дивних помилок, до яких вона схильна, зокрема до правдоподібних симуляцій. Тоді Google повідомляв, що їм усе ще “є над чим працювати” з боку якості. Випадок з МакАйзеком показує, що помилки досі не виправлені.

“Пошук, зокрема AI Overviews, є динамічним і часто змінюється, щоб показувати найбільш корисну інформацію. Коли виникають проблеми — наприклад, якщо наші функції неправильно інтерпретують вебконтент або пропускають певний контекст, — ми використовуємо ці приклади для вдосконалення наших систем і можемо вживати заходів відповідно до наших політик”, – .повідомила речниця Google Венді Ментон.

Google виправив результати пошуку щодо музиканта, але, як-то кажуть, “осад залишився”. Громади корінного народу Сіпекне’катік віднеслися з розумінням до інциденту, їх представник повідомив МакАйзеку, що вони глибоко шкодують про шкоду, якої ця помилка завдала його репутації, заробітку та відчуттю особистої безпеки, і сказав, що в майбутньому він знову буде бажаним гостем для виступів. Втім, увесь цей кейс демонструє, що надто багато проблем для багатьох людей виникає через галюцинації ШІ.

Джерело: Gizmodo

Популярні новини

arrow left
arrow right
NVIDIA підозрюють у маніпулюванні фінансовою звітністю у стилі Enron, котра збанкрутувала у 2000 році
Комерційний підрозділ OpenAI стає окремою компанією, Microsoft збереже 27% акцій вартістю $137 млрд
Навала Чучхе: Amazon заблокував 1800 шукачів роботи з КНДР
ChatGPT відкриває магазин застосунків та запрошує бізнес користуватися — SDK все ще бета
Користувачі Android зможуть транслювати відео на екстрений номер рятувальників
Творець інтернету Тім Бернерс-Лі: ШІ повністю захопить мережу вже за кілька років
Аналіз: OpenAI залишатиметься збитковою до 2030 року і потребує дофінансування $207 млрд
Adobe зробила вебверсію Photoshop безплатною на рік: як отримати в Україні
Провідні страхові компанії відмовляються від страхування впровадження ШІ через багатомільярдні ризики
YouTube запустив нову персоналізовану стрічку — просто скажіть ШІ, що ви хочете бачити (або ні)
Apple Intelligence пройде "комуністичний" тест з 2000 питань для запуску в Китаї
Amazon Prime Video подивиться серіал за вас — ШІ на стрімінгу створюватиме відеорезюме для швидкого перегляду
Тривають змагання з криптовалютного трейдингу Human vs AI: “живі” трейдери перемагають штучний інтелект
Будівництво датацентрів ШІ створило дефіцит міді: нестача 300 тис. тонн в цьому році та 30% до 2035
Другий пілот: в Google Maps додали ШІ Gemini для “розмовного” планування маршрутів
ШІ-браузери обходять пейволи на сайтах без жодних допоміжних інструментів
"Живий" переклад одразу в навушники: Google Translate оновили з ШІ Gemini
Історичний момент для ШІ: Трамп анонсував проєкт Genesis Mission
Phantom MK-1 замість T-800: американські бойові роботи наслідують “Зоряні війни”, а не “Термінатора”
Google запускає безоплатний курс “ШІ для бізнесу” за підтримки Мінекономіки
Моторошні “галюцинації” ШІ: пристрої Google Home бачать “привидів” в оселях та сповіщають про їхню активність
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати