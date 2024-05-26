Нещодавно випущене доповнення до пошуку Google AI Overview призводить до неймовірних відкриттів нових даних про багато речей, зокрема про персонажів всесвіту Pokemon. Деяких з них штучний інтелект тепер вважає представниками ЛГБТ+, попри те, що образ істот не має жодного натяку на якусь статеву активність.

У результаті роботи нової функції публіка вже ознайомилася з рекомендацією використовувати нетоксичний клей у піці, надані кимось з ніком fucksmith на Reddit 11 років тому і підхоплені Gemini. Однак не тільки шанувальники піци отримують безглузді результати. Шанувальники Pokemon дізналися нове про свої улюблені мультфільми та ігри. Один з них поділився скриншотом зі статевими характеристиками покемонів.

Так, Бульбазавр виявився квіром, Баттерфрі — трансгендерною жінкою, Дітто — гендерквіром, Містер Мім — геєм.

Першоджерела цього були знайдені в журналі Out, який на початку цього року написав статтю під назвою «21 покемон, які абсолютно, абсолютно, точно дивні». Інший фанат знайшов схожу інформацію про персонажів Mario Kart.

Поки що поради пошуку Google на основі штучного інтелекту доступний лише у США, їхнє глобальне розгортання, а також коригування відповідей може дати результати, проте схильність ШІ до вигадок та перекривлень є загальновідомим. За останніми даними, більш ніж половина відповідей GhatGPT щодо програмування неправдиві.

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Джерело: GamesRadar

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