Корейська The Witcher? Вийшов тизер Woochi the Wayfarer — містичної RPG з монстрами, шаманами і ритуалами

Шаманка в Woochi the Wayfarer / Nexon Games & LoreVault

Корейські Nexon Games та студія LoreVault показали свій новий проєкт — пригодницьку RPG Woochi the Wayfarer, яка вайбом нагадує The Witcher.

Перший тизер, що триває дві з половиною хвилини, задає темний і насичений атмосферою тон. Події розгортаються у фентезійній Кореї часів епохи Чосон, а сюжет натхненний класичним романом The Tale of Jeon Woochi. Головний герой — маг і воїн Чон Вучі, який використовує свої здібності, щоб боротися з несправедливістю та дурити корумпованих можновладців.

Трейлер-тизер розпочинається з шаманки Мьоан, яка у святилищі під нічним небом проводить моторошний ритуал зі змією. Дізнавшись про нього магічний птах (з капелюхом) летить до головного героя. Чон Вучі вислухав розповідь та одразу вирушив розібратися з шаманкою: він вдень проходить крізь величезне дерево і опиняється неподалік від неї.

З кадрів зрозуміло, що його зброя відчуває магічну силу або монстрів, оскільки поблизу з ворогом вона починає сяяти синім кольором. Коли шаманка помічає його, то починає істерично сміятися, усе навколо спалахує вогнем і вона перетворюється на чудовисько.

“Сповістіть Небеса — ми знову підіймаємося”, — невдовзі промовляє Чон Вучі.

Woochi the Wayfarer претендує стати масштабною історією з магічними локаціями, міфічними істотами та динамічними боями. Розробники кажуть, що хочуть створити пригодницьку гру, зрозумілу гравцям з усього світу, але водночас глибоко занурену в атмосферу корейського фольклору. Для цього розробники консультуються з експертами з корейської літератури та музики та відвідують історичні локації, щоб передати архітектуру, костюми й побут. Саундтрек пише Чон Дже-іль — композитор “Паразитів” та “Гри в кальмара”. Його музика змішує традиційні мотиви з сучасним оркестровим звучанням.

Судячи з першого трейлера підхід нагадує The Witcher: зброя, що реагує на монстрів, середньовічний сеттінг, вшанування фольклору та темна фентезійна атмосфера. Цікаво буде подивитися далі, що з себе представляє проєкт і чи не стане він черговим розчаруванням. Тим часом творці оригінальної The Witcher розробляють продовження про “рідку” Цирі, яка вразила гравців під час технічної демонстрації геймплею. Паралельно студія працює над Project Hadar, яка буде екшн-RPG з ближнім боєм.

Woochi the Wayfarer працює на Unreal Engine 5 та готується до виходу на PlayStation 5, Xbox Series X|S і ПК. Дата релізу поки що невідома, сторінка тайтлу поки що не з’явилася в Steam.

Джерело: Game Spot / Gematsu