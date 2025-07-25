Нова вакансія CD Projekt Red розкриває Project Hadar, як екшн-RPG з ближнім боєм

Ілюстративна картинка з The Witcher / CD Projekt Red

CD Projekt Red працює над новою AAA-грою у власному оригінальному всесвіті — Project Hadar. Нова вакансія прямо каже про екшн-RPG із ближнім боєм.

Відповідне оголошення про пошук старшого геймплей-дизайнера з’явилось на сайті студії. В описі вакансії CDPR пише, що ідеальний кандидат має «професійний досвід у RPG/Action іграх, орієнтованими на ближній бій». Це дає зрозуміти, що гра матиме бойову систему, де основний акцент буде не на стрільбі, а на рукопашному бою — подібно до The Witcher, але вже в іншому сеттингу.

Про Project Hadar відомо небагато — це перший новий проєкт CDPR, що не ґрунтується на вже відомих франшизах. У студії підтверджували створення гри на абсолютно новій IP (інтелектуальній власності), і наразі тайтл перебуває на ранньому етапі. Наразі основна увага команди зосереджена на дизайні світу та наративі. Але з вакансії витікає, що творці вже обговорюють та формують ігрові механіки. Щодо сюжету наразі невідомо.

В одному з останніх великих проєктів CD Projekt Red — Cyberpunk 2077 — рукопашний бій був лише доповненням до стрілецького геймплею. Невідомо, чи залишать такий підход в сиквелі. Натомість The Witcher 4 відрізняється, оскільки Цірі буде озброєна традиційними мечами для відьмаків. Хоча розробники будуть суттєво оновлювати бойову систему — як саме, поки невідомо.

І ось зараз для Hadar студія хоче наслідувати прикладу всесвіту Анджея Сапковського: ближній бій стане основою бойової системи. Можливо, досвід з роботи над The Witcher 4 може стати фундаментом для боївки в Hadar. Поки що студія офіційно не повідомляла жодних сюжетних або геймплейних деталей. Вихід гри, швидше за все, доведеться чекати не один рік.

Джерело: CD Projekt Red