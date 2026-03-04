Користувачі скаржаться на новий драйвер від Nvidia: обмежує продуктивність RTX 50

Depositphotos

Власники відеокарт NVIDIA RTX 50 скаржаться, що остання версія драйвера Game Ready 595.71 блокує напругу та тим самим знижує продуктивність.





Відомо, що подібні проблеми виникли у власників відеокарт RTX 5090, 4090, RTX 4080 Super та RTX 4070 Ti Super. За словами ютубера Bang4BuckPC Gamer, після оновлення драйвера для його відеокарти Asus TUF Gaming GeForce RTX 5090 OC Edition напруга знизилась як на стандартних, так і на розігнаних частотах. Зокрема, на стандартних частотах напруга сягала 1,055–1,060 В, однак після збільшення частоти ядра на 150 МГц тактова частота зросла, при цьому напруга впала до 1,045–1,050 В.

Під час розгону до 300 МГц напруга впала до 0,990 В, а тактова частота ядра залишалась нижче 3 ГГц. Про аналогічну ситуацію повідомило видання Wccftech, яке провело кілька тестів на MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM X. Зі старою версією драйвера та ручним розгоном відеокарта працювала за напруги від 1,020 В до 1,030 В з частотою ядра до 3,03 ГГц. З новим драйвером та тими самими налаштуваннями графічний процесор не перевищував 3 ГГц, а напруга впала до 1,005 В – 1,010 В. Навіть у стандартному режимі відеокарта працювала за нижчої напруги порівняно зі старою версією драйвера.





Цілком ймовірно, що обмеження були введені NVIDIA умисно через численні повідомлення про пошкодження роз’ємів. Теоретично це має обмежити максимальну напругу, яка проходить через 16-контактні роз’єми, запобігаючи їхньому пошкодженню, однак це також веде до зниження продуктивності.

Серед інших скарг, пов’язаних з новим драйвером, перемикання частоти оновлення екрана, чорні екрани та збої, пов’язані з TDR. У примітках до випуску драйвера NVIDIA 595.71 перераховані виправлення проблем, пов’язаних з відображенням даних про вентилятори, однак не згадується про проблеми зі зниженням напруги або підвищенням частоти.

Цікаво, що NVIDIA випустила драйвер 595.71 для виправлення проблем, пов’язаних з випуском попередньої версії драйверів 595.59, оптимізованих під Resident Evil Requiem. Однак після виходу 595.59 користувачі почали скаржитись на проблеми з відображенням вентиляторів їхніх відеокарт, зниженням тактової частоти та значно нижчою загальною продуктивністю в іграх. Тож нова версія драйвера виправила старі проблеми та додала нові.

Раніше ми писали, що Lenovo та Asus, можливо випадково, вказали у характеристиках власних ноутбуків офіційно не представлену NVIDIA відеокарту RTX 5070 mobile 12 ГБ. Нещодавно NVIDIA також попередила про дефіцит ігрових відеокарт та високі ціни.

