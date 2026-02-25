ЦРУ таємно попередили Apple, Nvidia і AMD про вторгнення Китаю на Тайвань у 2027 році, — The New York Times

Логотипи Apple, Nvidia, Qualcomm і AMD / Google Gemini

Уряд США попередив керівників найбільших технологічних компаній про можливе вторгнення Китаю на Тайвань до 2027 року. Про це йдеться в розслідуванні The New York Times, яке розкриває деталі закритого брифінгу для топменеджерів галузі.





У липні 2023 року директор ЦРУ Вільям Бернс та директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс приватно поінформували керівників про оцінки розвідки щодо військової підготовки Пекіна. Серед присутніх були гендиректор Apple Тім Кук, очільник Nvidia Дженсен Хуанг, CEO AMD Ліза Су та керівник Qualcomm Крістіано Амон.

За даними видання, розвідка вказала на те, що нарощування військової потужності Китаю може свідчити про готовність до дій проти Тайваню до 2027 року. Публічно цей горизонт вже згадували американські оборонні чиновники, але цього разу бізнес отримав найактуальніші закриті оцінки напряму. Для компаній, чия бізнес-модель залежить від стабільних поставок передових чипів, такі строки — не абстракція, а питання виживання.

Тайвань виробляє близько 90% найсучасніших напівпровідників у світі, переважно через Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Блокада або вторгнення миттєво зірвало б глобальні ланцюги постачання чипів. Наслідки відчули б виробники споживчої електроніки, інфраструктури ШІ, автомобільна галузь і оборонний сектор.





Брифінги відбулися на тлі курсу адміністрації Джо Байдена на повернення виробництва чипів у США через закон CHIPS and Science Act. Пізніше адміністрація Дональда Трампа активніше використовувала тарифи, щоб стимулювати зміни в закупівлях. Розвідка намагалася переконати бізнес у тому, що геополітичний ризик — уже не теоретичний.

Втім, перебудова ланцюгів постачання йде повільно. Запуск нових фабрик у Аризоні та Техасі потребує часу і мільярдних інвестицій. Навіть там, де виробництво чипів стартує, передові технологічні процеси залишаються зосередженими на Тайвані, тому частина операцій усе одно відбувається за межами США.

Після липневого брифінгу 2023 року Тім Кук сказав чиновникам, що він спить “з одним відкритим оком”. Проте, за словами джерел, Apple та інші великі компанії не стали різко збільшувати закупівлі чипів американського виробництва. Більше того, Intel і Samsung Electronics втратили частину грантів у межах програми CHIPS через відсутність підтверджених замовників на внутрішнє виробництво.

Ставки надзвичайно високі. Дослідження 2022 року, на яке посилається матеріал, прогнозувало падіння ВВП США на 11% у разі серйозного порушення поставок із Тайваню. Такий удар потенційно перевищив би наслідки фінансової кризи 2008 року. За останні роки економічне зростання США значною мірою підтримували витрати на ШІ, що ще більше підвищує залежність від стабільних поставок передових чипів.

Розслідування показує, що американські спецслужби чітко окреслили часові рамки ризику для керівників компаній, які найбільше залежать від Тайваню. Проте між усвідомленням загрози та реальними структурними змінами у виробництві залишається серйозний розрив.





