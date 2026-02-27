Забудьте про RTX 50 Super: Nvidia попереджає про дефіцит ігрових відеокарт та високі ціни

CEO Nvidia Дженсен Хуанг попередив, що у першому півріччі варто очікувати дефіциту ігрових відеокарт.





За його словами, прогнози щодо другої половини року поки обмежені. Враховуючи вже наявний дефіцит ігрових відеокарт для ПК та ноутбуків, варто готуватись до подальшого підвищення цін.

“Як би ми не прагнули збільшити пропозицію, на нашу думку, протягом кількох кварталів дефіцит буде дуже сильним. Якщо ситуація покращиться до кінця року, з’явиться можливість оцінити потенційне зростання порівняно з минулим роком”, — зазначив Хуанг.

Зі слів голови Nvidia залишилось незрозумілим, чи став дефіцит наслідком скорочення виробництва ігрових GPU, оскільки компанія переспрямовує резервні потужності з виробництва кремнієвих пластин з ігрових відеокарт на прибутковіші графічні процесори для датацентрів, або ж дефіцит виник внаслідок недостатньої кількості модулів GDDR7, через прагнення виробників DRAM випускати дорожчу пам’ять HBM3E замість GDDR7 SGRAM.

Минулого року Nvidia заробила на продажах ігрових відеокарт та професійних застосунках для візуалізації $19,2 млрд, продавши GPU GeForce на понад $16 млрд та професійних графічних застосунків ще на $3,1 млрд. Попри зростання цін, протягом 2025 року попит на ігрові відеокарти GeForce був вищим, ніж у попередні 2 роки.





За даними Jon Peddie Research, за перші 3 квартали минулого року Nvidia продала 30,4 млн відеокарт, що на 200 тис. більше, ніж обсяг проданих компанією відеокарт за увесь 2024 рік (30,2 млн). Компанія також повідомила, що прибуток за 4 квартал минулого року склав $68 млрд, що на 20% більше за попередній квартал та на 73% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.

При цьому у наступному кварталі нинішнього року Nvidia планує заробити $78 млрд. Акції компанії нещодавно зросли на 5%. Прибуток від продажу графічних процесорів для датацентрів за третій квартал минулого року склав $62 млрд.

