Космічний телескоп Джеймса Вебба використовує у роботі сценарії на JavaScript

В основі інтегрованого наукового модуля приладів (ISIM) телескоп Джеймса Вебба лежить принцип «максимальної ефективності та мінімізації роботи наземних систем», – як сказано у документі, опублікованому його творцями. Відповідно до нього, розробники JWST створили багато попередніх сценаріїв для виконання телескопом різних завдань мовою програмування JavaScript.

Для виконання необхідної в той чи інший час операції персонал «Джеймса Вебба» відправляє з Землі коротку команду. Програма, що має назву процесор сценаріїв, інтерпретує під відповідне завдання код JavaScript і звертається відповідно до нього до потрібних додатків та систем. При цьому одночасно можуть запускатись до десяти подібних сценаріїв.

Іншими словами, JavaScript не бере участі безпосередньо в управлінні телескопом – процесор сценаріїв передає завдання іншим інструментам. Сам він написаний мовою C++.

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Телескоп Джеймса Вебба розробляли понад двадцять років. Космічні розробки вимагають граничної точності та простоти операцій в екстремальних умовах – цьому не сприяє зміна технологій та повторне навчання персоналу у процесі створення пристрою. До того ж розробка дуже дорога, заміна одних інструментів іншими економічно недоцільна.

Виправити щось на орбіті JWST за безпосередньої участі людини не вийде – на відміну від телескопа Хаббла, до якого літали астронавти, Вебб знаходиться далеко від Землі. Тому відточеність процесу управління ще важливіша. І такі на перший погляд архаїчні засоби, як JavaScript або накопичувач на 68 ГБ, справляються зі своїми завданнями та будуть служити ще багато років.

Джерело: The Verge