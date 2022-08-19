Космічний телескоп Джеймса Вебба використовує у роботі сценарії на JavaScript

В основі інтегрованого наукового модуля приладів (ISIM) телескоп Джеймса Вебба лежить принцип «максимальної ефективності та мінімізації роботи наземних систем», – як сказано у документі, опублікованому його творцями. Відповідно до нього, розробники JWST створили багато попередніх сценаріїв для виконання телескопом різних завдань мовою програмування JavaScript.
Для виконання необхідної в той чи інший час операції персонал «Джеймса Вебба» відправляє з Землі коротку команду. Програма, що має назву процесор сценаріїв, інтерпретує під відповідне завдання код JavaScript і звертається відповідно до нього до потрібних додатків та систем. При цьому одночасно можуть запускатись до десяти подібних сценаріїв.
Іншими словами, JavaScript не бере участі безпосередньо в управлінні телескопом – процесор сценаріїв передає завдання іншим інструментам. Сам він написаний мовою C++.
Телескоп Джеймса Вебба розробляли понад двадцять років. Космічні розробки вимагають граничної точності та простоти операцій в екстремальних умовах – цьому не сприяє зміна технологій та повторне навчання персоналу у процесі створення пристрою. До того ж розробка дуже дорога, заміна одних інструментів іншими економічно недоцільна.
Виправити щось на орбіті JWST за безпосередньої участі людини не вийде – на відміну від телескопа Хаббла, до якого літали астронавти, Вебб знаходиться далеко від Землі. Тому відточеність процесу управління ще важливіша. І такі на перший погляд архаїчні засоби, як JavaScript або накопичувач на 68 ГБ, справляються зі своїми завданнями та будуть служити ще багато років.
Юстування «Джеймса Вебба» завершено. Телескоп надіслав на Землю знімки, зроблені усіма чотирма науковими інструментами
Джерело: The Verge