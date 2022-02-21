Команда «Джеймса Уэбба» показала шестиугольник из звездного света — в форме главного зеркала (завершен первый этап настройки)

Инженеры завершили первый этап юстировки зеркал передовой инфракрасной космической обсерватории «Джеймс Уэбб». В ходе этого процесса сначала были получены фотография света звезды HD 84406 и селфи. Затем команда телескопа переместила каждый из 18 сегментов-шестигранников главного зеркала так, чтобы собрать 18 размытых копий этой же звезды в шестиугольное образование, повторяющее своей формой основной отражатель. Об этом сообщили в NASA.

«Мы направляем сегментные точки в массив так, чтобы они имели то же относительное расположение, что и физические зеркала», — сказал Мэтью Лалло, системный ученый и менеджер отдела телескопов в Институте исследований космоса с помощью космического телескопа.

Теперь команда приступила ко второму этапу, в ходе которого исправит ошибки позиционирования сегментов зеркала и откорректирует выравнивание вторичного зеркала, сделав каждую отдельную точку звездного света более сфокусированной. В ходе третьего этапа 18 световых пятен расположатся поверх друг друга.

В ходе длительного процесса настройки зеркал «Джеймса Уэбба» изображения звезды HD 84406 из Большой Медведицы будут все четче и детализированнее. А инструменты ИК-обсерватории тем временем остывают. Как только они охладятся до рабочих температур (около -225 градусов Цельсия), то начнут собирать научные данные. Первые снимки начнут поступать на Землю этим летом. «Джемс Уэбб» первоначально сосредоточится на экзопланетах, протоскоплениях, околозвездных дисках, квазарах, транснептуновых объектах и кометах.

После запуска телескопа 25 декабря 2021 года он месяца двигался к целевой орбите вокруг второй точки Лагранжа в системе Солнце-Земля, которая находится от нас на расстоянии 1,5 млн км.