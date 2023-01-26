Майнінг астероїдів не за горами. Стартап AstroForge у 2023 році спробує видобути корисні копалини з велетенського космічного каменя

Ресурсів на Землі стає все менше, тож ідея видобутку корисних копалин з астероїдів виглядає все більш привабливою. Космічний стартап AstroForge планує протестувати цю можливість та запланував дві місії на 2023 рік: перша перевірить власну технологію компанії з переробки корисних копалин, а друга “розвідає” астероїд, розташований поряд з Землею.

Перша місія відбудеться вже у квітні — 6U CubeSat, завантажений тестовим зразком матеріалу, доставить на орбіту ракета SpaceX Transporter-7. Команда планує показати інвесторам, як спрацює їхня переробна технологія у стані невагомості. Раніше AstroForge вже демонструвала її роботу в вакуумі.

Космічний стартап консультують спеціалісти Інституту планетарних наук і NASA, які допоможуть ідентифікувати придатні для використання породи. Нещодавно команда опублікувала дослідження Колорадської гірничої школи, яка вивчала вміст металів в астероїдах і те, як їх можна видобувати та продавати на Землі або використовувати в космосі.

Друга місія AstroForge наблизиться до обраного астероїда та вивчить його поверхню за допомогою зображень із високою роздільною здатністю. Компанія не розкриває місцеперебування астероїда, генеральний директор AstroForge Метт Гіаліч сказав лише, що “це ближче до нас, ніж, скажімо, камінь у поясі астероїдів, який знаходиться між Марсом і Юпітером”.

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“Пояси астероїдів розташовані далеко і забрали б у нас 14 років на подорож туди й назад. Наш об’єкт набагато краще підходить для досліджень і розвідки…” , — сказав Гіаліч.

Подорож до астероїда, який обрала команда AstroForge, займе 11 місяців. Друга місія полетить на місячну орбіту разом із космічним стартапом під назвою Intuitive Machines, а звідти продовжить свій шлях самостійно. Третя місія передбачає посадку космічного корабля на астероїд, а четверта — видобуток та транспортування копалин на Землю.

Стартап AstroForge з’явився у космічній галузі через кілька років після занепаду планів з видобутку корисних копалин на астероїдах двох великих компаній — Planetary Resources та Deep Space Industries. Обидві так і не дісталися астероїда та стикнулися з фінансовими проблемами.

Компанії доведеться чимало попрацювати, щоб змусити свій бізнес стати прибутковим. Найбільша кількість матеріалу, колись отримана з астероїда за раз, склала 250 грамів — його доставила на Землю місія NASA OSIRIS-REx.

AstroForge також планує в основному передати інфраструктуру, пов’язану зі своїми завданнями на аутсорсинг. Наприклад, окрема компанія OrbAstro будуватиме космічний корабель, а на SpaceX покладають запуски. За словами Джаліча, сам стартап насамперед зосереджений на розробці технології видобутку та переробки копалин у космосі, а також визначенні траєкторій місій.

Гіаліч каже, що зрештою сподівається знизити вартість видобутку платинових металів до 50 доларів за унцію з приблизно 975 доларів за унцію.

“Це не тому, що ми маємо якісь казкові гірничодобувні технології чи щось інше. Це тому, що ми прямуємо туди, де концентрація платинових металів набагато вища, ніж будь-які поклади, які у нас залишилися на Землі. І це те, що справді робить наш проєкт економічно вигідним”.

Джерело: Bloomberg, Techspot