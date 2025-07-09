Новини Крипто 09.07.2025 о 19:35 comment views icon

Крипта криптою, але Tether зберігає 80 тонн золота на $8 млрд у таємному сховищі

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Тетяна Нечет

Автор новин

Крипта криптою, але Tether зберігає 80 тонн золота на $8 млрд у таємному сховищі
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Tether Holdings зберігає 80 тонн золота вартістю $8 млрд у приватному сховищі у Швейцарії. Воно належить і контролюється компанією. Точне місцеперебування чи час будівництва сховища не розкриваються. Сама Tether на початку року переїхала до Сальвадору.

Компанія відома як емітент найбільшого стейблкоїна USDT. Наразі у світі використовується близько 159 мільярдів доларів у токенах USDT. Компанія отримує справжні долари, коли користувачі купують токени, а потім інвестує ці кошти в активи, такі як скарбничі облігації США та дорогоцінні метали.

Станом на березень золото та інші товари становили майже 5% її резервів. Фактично, у Tether майже стільки ж золота, скільки в UBS Group AG, великого швейцарського банку, який також зберігає золото і публічно розкриває цю інформацію.

Більшість компаній, які володіють золотом, використовують зовнішні послуги сховищ і платять комісії за зберігання. Але Tether вирішила побудувати власне сховище, щоб заощадити гроші.

Tether також пропонує продукт під назвою XAUT. Це цифровий токен, забезпечений справжнім золотом. Кожен токен XAUT представляє одну унцію золота. Власники цих токенів можуть обміняти їх на фізичне золото у Швейцарії. Поки що компанія випустила токени, забезпечені 7,7 тоннами золота, що коштують близько $819 млн.

Джерело: Bloomberg

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