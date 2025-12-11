Криптотрейдер отримав 340х за тиждень на токені, який злетів більш ніж у 6 разів за півдоби

Depositphotos

Анонімний криптотрейдер, що діє під псевдонімом FKveRx, досяг одного з найяскравіших результатів мемкоїн-ринку кінця року. Із початкових $716 він заробив близько $244 тис., тобто отримав приблизно 340-кратний прибуток – і це всього за 7 днів.

За даними Lookonchain, трейдер витратив $716 на купівлю 16,3 млн токенів Franklin (FRANKLIN), а потім продав 4,8 млн токенів за приблизно $20 500, повністю окупивши вкладення. На момент публікації інформації на його гаманці залишалося ще 11,5 млн FRANKLIN; їх ринкова вартість оцінюється більш ніж у $224 тис. Це і сформувало загальний результат у районі $244 тис. з урахуванням уже зафіксованого прибутку.

Подібна динаміка не є унікальною для Franklin: цього року на Solana та Base з’явилася ціла хвиля ультраволатильних токенів, що за короткий період робили по 50-150х і так само стрімко відкочувалися. Саме в такому середовищі стратегія FKveRx — ранній вхід, швидка часткова фіксація й утримання решти позиції — дає найбільший ефект.

За даними Lookonchain, гаманець трейдера не демонстрував великої активності до цієї угоди — це був не “фарминг-профі”, який постійно пересуває ліквідність, а радше точковий спекулятивний вхід, що збігся з фазою стрімкого росту FRANKLIN. На піку хвилі соціальних згадок у X токен протягом кількох годин викотив понад 600% зростання — саме це стало моментом, коли трейдер продав частину позиції, зафіксувавши витрати та мінімізувавши ризик подальшого падіння.

Аналітики, які відстежують подібні епізоди on-chain, зазначають, що FRANKLIN став одним із мемкоїнів, здатних демонструвати різкі вертикальні рухи ціни. За даними ринкових агрегаторів, токен належить до групи низьколіквідних активів на базі Solana, де навіть невеликий приплив капіталу може спричинити стрибок у десятки або сотні відсотків.

Водночас ринок нагадує й про ризики: раніше інший інвестор, за даними Lookonchain, втратив близько $4 млн менш ніж за місяць, інвестувавши понад $6 млн у маловідомі мемкоїни та вимушено закривши позиції зі значним збитком після різкого падіння ліквідності. У соцмережах цей випадок називали типовим прикладом того, що в мем-сегменті важливий не лише правильний момент входу, а й вчасний вихід.

У підсумку історія криптотрейдера FKveRx стала черговим підтвердженням того, що мемкоїни здатні приносити надзвичайні прибутки, проте успіх залежить від точного таймінгу та волатильності, яка може змінитися в будь-який момент. Для більшості учасників такі стратегії залишаються високоризиковими, а результати — непередбачуваними: інколи це 340x за тиждень, а інколи — повна втрата капіталу.

Джерело: X (LookOnChain)