Квартальні продажі Tesla впали на 13,5%, Cybertruck на порядок не дотягує до плану

Cybertruck провалився у продажах: лише 5 тис. за квартал

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Останні дані з Tesla стали холодним душем для інвесторів і фанатів компанії, яка колись здавалася непереможною у світі електромобілів. За другий квартал 2025 року компанія Ілона Маска продала 384 122 електромобілі. Це на 13,5% менше, ніж за той самий період 2024 року, коли продали 443 956 машин. І це при тому, що рік тому ситуація вже виглядала не надто райдужно. Попередній квартал теж був поганенький. Отже, проблеми у фінансово-господарській діяльності мають довготривалий характер.

Тотальне падіння продажів Tesla

Основу продажів Tesla, як і раніше, становлять Model 3 і Model Y. У другому кварталі їх продали 373 728 одиниць. Це на 11,5% менше, ніж у другому кварталі 2024 року (тоді було 422 405 авто). Хоча той період також показав зниження продажів у порівнянні з другим кварталом 2023 року. Отже, навіть локомотиви модельного ряду втрачають потужність.

Це може говорити про насичення ринку, брак новинок і, можливо, втому споживачів від обмеженого вибору. Адже за останні роки Tesla не представила справді нової масової моделі. Споживачам й надалі пропонують авто кількарічної давнини без суттєвих оновлень. Водночас китайські конкуренти можуть випускати по кілька новинок на рік. До того ж у деяких регіонах потенційних покупців відлякує права політика генерального директора Ілона Маска. Особливо це помітно в Європі.

Продажі інших моделей продемонстрували ще гірші результати. Об’єднана категорія «інші моделі», яка включає Model S, Model X, Cybertruck і Tesla Semi, просіла ще глибше. Із сукупним показником 10 394 проданих авто — це мінус 22,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. І хоча Tesla не розбиває ці цифри детально, все вказує на те, що Cybertruck особливо «буксує». Після гучного запуску, обіцянок продажів понад 250 тис. на рік та ажіотажу з бронюваннями, виявилося, що реальність — скромніша. У другому кварталі 2025 року продали приблизно 5 000 електропікапів. З такими темпами можна очікувати річних продажів Cybertruck на рівні 20 тис. одиниць, що на порядок менше прогнозних показників.

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Це менше, ніж Ford продала своїх F-150 Lightning (5 842 одиниці), хоча і там зафіксували спад на 26%. Навіть General Motors із кількома моделями на своїй електроплатформі перегнала Cybertruck: 3 056 Silverado EV, 1 524 GMC Sierra EV і 4 508 Hummer EV (сумарно понад 9 000 авто).

Загалом протягом другого кварталу 2025 року Tesla виготовила 410 244 електромобілі — майже стільки ж, як і рік тому (410 831). З них 396 858 — це знову ж таки Model 3 і Y. А «інші моделі» — 13 409 одиниць, що на 44,7% менше, ніж торік. Як видно з цих показників, Tesla виробляє більше електромобілів, ніж здатна реалізувати покупцям. Це призводить збільшення складських запасів, а вже виготовлені авто доводиться використовувати в інших напрямках, наприклад, перетворити Cybertruck на рекламний майданчик для інших моделей.

Але є і гарні новини

Tesla повідомила, що встановила 9,6 ГВт·год акумуляторних систем енергозбереження за другий квартал. Це трохи більше, ніж 9,4 ГВт·год у четвертому кварталі 2024 року. Це один із напрямів, де компанія досі тримається впевнено, хоча це не компенсує спаду у ключовому бізнесі. До того ж приріст не можна назвати суттєвим.

Tesla опублікує свої фінансові результати за другий квартал 2025 року вже 23 липня.

Джерело: arstechnica, electrek

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