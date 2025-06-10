Квізац Хедерах! В Dune: Awakening гравці змогли осідлати піщаного хробака — попри відсутність такої механіки

Dune: Awakening / Funcom

В Dune: Awakening трапився власний кейс з «котом Шай-Хулудом Шредінгера» — велетенські хробаки одночасно є осідланими та неосідланими.

Розробники планували залишити пустельних монстрів Аракісу лише володарями пісків — але гравці вигадали, як зробити з них маршрутки. Наразі в Dune: Awakening, яка сьогодні отримала реліз, катання на піщаних хробаках не є офіційною функцією. Креативний директор Джоел Байлос розповідав, що від можливості відмовилися через високі технічні витрати. У фільмах піщаних велетнів використовують для пересування крізь непрохідні південні піщані бурі. Але Dune: Awakening не можна зробити цього… або ми так думали.

Відчайдушні шукачі багофіч знайшли способи осідлати цих велетнів. Наприклад, SgtDolphin опублікував на Reddit, як він заманює Шай-Хулуда до дюни, стрибає йому на спину та катається. Припускаємо, що він використовує комбінацію навичок та спорядження, щоб безпечно перестрибнути через роззявлену пащу піщаного хробака на його спину.

Здатність Bindu Sprint доступна класу Бене Гессеріт і входить до їхнього дерева навичок Weirding Way. Вона дозволяє гравцю миттєво прискорюватися, використовуючи контроль над нервовою системою та м’язами. Планувалася, що здатність допоможе перетинати небезпечні пустельні зони або втікати з боїв — але гравці знайшли більш епічний варіант.

Крім того, так званий «вершник хробаків» може тимчасово левітувати, швидше за все, завдяки Emperor’s Wings Mk1 — унікальному суспензорному поясу. Він дозволяє повільно ковзати в повітря після подвійного стрибка. А комбінація з гаком для захвату або Bindu Sprint пришвидшують процес.

Додамо, що 10 червня відбувся повноцінний реліз Dune: Awakening. Гравці, які придбали Deluxe або Ultimate Edition, отримали доступ ще п’ять днів тому. Вони скаржилися на проблеми з серверами, але це не скасували 84% схвальних відгуків за інші аспекти гри.

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Джерело: PC Gamer