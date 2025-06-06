Новини Ігри 06.06.2025 о 16:41 comment views icon

Dune: Awakening вийшла в ранньому доступі — онлайн 100 тис., але сервери ледь «дихають»

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Dune: Awakening вийшла в ранньому доступі — онлайн 100 тис., але сервери ледь «дихають»
Dune: Awakening / Funcom

5 червня стартував ранній доступ до MMO Dune: Awakening — виживання на Аракісі, яке не вдалося спробувати кожному.

Ранній доступ відкрили для тих, хто придбав Deluxe або Ultimate Edition — у Steam це 1549₴ і вище, тоді як базова версія коштує 1149₴. Формально покупка мала дати повноцінний доступ вже 5 червня, але сервери виявились недоступними. Гравці кажуть, що клієнт запускається, інтерфейс вантажиться, але далі — «немає вільного сервера». Перехід в інші регіони не допомагає, а сам клієнт не видає жодної помилки. Соло-режиму в грі немає, тому без підключення до онлайну пограти просто неможливо.

 «Дякую, що придбавши передзамовлення для того, щоб пограти на 5 днів раніше — я не зміг пограти. Сервери не пускають», — зазначає користувач.

Попри деякі технічні збої, користувачі зберігають оптимізм — Dune: Awakening вже зібрала понад 3,600 рецензій у Steam, і 84% з них — схвальні. А піковий онлайн сягнув 93,634 гравця — це особистий рекорд студії Funcom. На момент написання новини одночасно грає понад 52,000 користувачів, а загальна кількість підписників проєкту — понад 206 тисяч.

Найбільше геймерам сподобалася атмосфера, музика, графіка та наявність української локалізації. Хоча були деякі графічні проблеми — вони не настільки критичні, щоб відкладати проєкт в «дальню шухляду».

 «Гра просто вогонь! Мені сподобалась дуже сильно! Повна українізація — це величезний плюс, грати українською одне задоволення! Графіка чудова, атмосфера передана ідеально, все виглядає дуже стильно. На моїй RTX 2060 стабільні 60 FPS — оптимізація на висоті. Грінд приємний і не напрягає, затягує поступово. Музика — крута, прямо в саме серце пустелі. Інтерфейс зручний, усе логічно, кожна дія відчувається вагомою. Рекомендую всім фанатам Дюни та виживанок загалом!» — пишуть у відгуках.

Окремо згадували про гарний редактор персонажів, красиву анімацію тканин і вогню. Але була критика перенавантаженого інтерфейсу, який у деяких режимах виглядає гірше, ніж у Conan Exiles. Хоча вище інший користувач назвав інтерфейс зручним — тож тут «на колір і смак».

Нагадаємо, що Dune: Awakening — це виживання у відкритому світі Аракіса. Гра вийде на кількох платформах, зокрема на ПК, PS5 та Xbox Series XS. Реліз відбудеться 20 травня, але ранній доступ вже відкрито — якщо вам пощастить пробитися в черзі на сервер.

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Джерело: Steam

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