Стартував Steam Next Fest 2025 — доступні демо абсурдної Baby Steps, Moonlighter 2 та сотень інших ігор

NINJA GAIDEN: Ragebound / The Game Kitchen

Steam Next Fest 2025 офіційно стартував — Valve відкрила червневий фестиваль новинок на платформі. Гравці знову можуть безплатно протестувати сотні демоверсій майбутніх ігор.

Фестиваль триватиме до 16 червня, після чого геймерів чекатиме великий літній розпродаж, запланований на 26 червня. А поки розповідаємо про Steam Next Fest 2025: сторінка заходу має зручну систему фільтрів, щоб сортувати ігри за жанром, темою та іншими параметрами. Цього червня Steam пропонує сотні демо: від маленьких інді-проєктів до помітних тайтлів від студій з досвідом.

Для тих, хто не знає «за що вхопитися» — варто звернути увагу на добірку тайтлів, які вже встигли викликати інтерес спільноти:

Однією з таких ігор на фестивалі стала Mina the Hollower від Yacht Club Games, творців Shovel Knight. Це нова пригодницька гра у стилі Game Boy, яка отримала вигляд зверху і ту саму піксельною естетикою, що й класика жанру.

Також встигла виділитись Moonlighter 2: The Endless Vault — продовження симулятора керування крамницею, але тепер у 3D. Перша частина вийшла у 2018 році, а нова версія схоже зберігає знайомі механіки, додаючи більше екшену та простору.

Фани абсурду отримали Baby Steps — нову гру від Беннета Фодді (автора Getting Over It і QWOP). Це платформер, де персонаж буквально навчається ходити. Виглядає безглуздо та незручно, але в цьому вся суть.

Серед більш відомих імен — NINJA GAIDEN: Ragebound, що переносить класичну серію у 2D-формат. За гру відповідає студія The Game Kitchen, відома готичною-релігійною Blasphemous.

Інтерес гравців викликала Ratatan — духовний спадкоємець Patapon від її оригінальних творців Ratata Arts. Зате тепер у форматі roguelike.

Зовсім іншу атмосферу пропонує Hell is Us — пригодницька RPG з паранормальними темами, яка була на PlayStation State of Play. Тут буде акцент на дослідженні, атмосфері й не зовсім очевидних механіках.

Ще одна помітна гра — Dispatch, де гравець керує агентством супергероїв. Це кінематографічна розповідна гра з ухилом у менеджмент, а не у звичний екшен.

Окремо виділяються декілька менш масштабних, але оригінальних проєктів:

Absolum — динамічна бойова гра з roguelike-елементами від команди, яка працювала над DLC для Streets of Rage 4.

Consume Me — симулятор життя про розлад харчової поведінки, що вже виграв головний приз на цьогорічному фестивалі Game Developers Conference (GDC).

MotionRec — платформер-головоломка, де гравці записують свої рухи та відтворюють їх, щоб долати перешкоди у світі, що пережив катастрофу

Morsels — roguelike, в якому треба збирати істот. Гру видає Annapurna Interactive, а арт створив автор візуального стилю Nidhogg 2.

Henry Halfhead — пісочниця, де ви «заселяєте» предмети, як в Super Mario Odyssey, щоб виконувати побутові завдання.

Вже зараз в демо можна знайти десятки ігор, які обговорюють на Reddit і в спільнотах. Наприклад, деякі згадували лайтові Snacko, Wish Upon A Llama, Collector’s Cove та Date Everything. Інші користувачі казали про Shanty Town, Whimside та Evolve Lab.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Усі демоверсії належать до різних жанрів і орієнтовані на гравців із різноманітними смаками — тож ознайомлюйтеся, пробуйте та радьте іншим цікаві проєкти. Тільки часу обмаль — подія триватиме до 16 червня.

Джерело: Steam