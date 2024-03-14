Палата представників США заборонила TikTok, законопроєкт відправлений в Сенат

У середу, 13 березня, Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт про заборону TikTok у США. Нагадаємо, проєкт вимагає відділити відеосервіс від материнської китайської компанії ByteDance у термін 6 місяців, а якщо цього не відбудеться, TikTok буде заборонений на території країни.

За законопроєкт проголосували 352 конгресменів, проти висловилися 65. Після цього він відправляється у верхню палату, Сенат, де може очікувати якийсь час через більш термінові справи.. Президент Байден уже оголосив, що підпише законопроєкт, якщо той пройде Сенат і опиниться на його столі.

«Комуністичний Китай є найбільшим геополітичним ворогом Америки та використовує технології, щоб активно підривати економіку та безпеку Америки. Сьогоднішнє двопартійне голосування демонструє опозицію Конгресу спробам комуністичного Китаю шпигувати за американцями та маніпулювати ними, а також свідчить про нашу рішучість стримувати наших ворогів», — заявив після голосування спікер Майк Джонсон.

Проти законопроєкту проголосували 50 демократів та 15 республіканців. Серед них — відома прибічниця Дональда Трампа Марджорі Тейлор Грін, від штату Джорджія. Також спантеличив колег своїм голосуванням проти головний демократ у Комітеті з розвідки, представник Коннектикуту Джим Гаймс.

«Вони закривають газети, станції мовлення та соціальні медіаплатформи. Ми цього не робимо. Ми віримо, що наші громадяни будуть гідними своєї демократії. Ми не довіряємо нашому уряду вирішувати, яку інформацію вони можуть або не можуть бачити», — заявив Гаймс.

Голосування відбувалося на фоні протестів, які останніми днями тривали у США. Багато підприємців займаються бізнесом у TikTok, розміщують там рекламу і реалізують товари та послуги. Для декого це чи не єдине джерело доходу.

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Джерело: NBC News

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