Генеральний директор TikTok закликає користувачів у США «захищати свої конституційні права» (і платформу заразом)

Невдовзі після того, Палата представників США заборонила TikTok, генеральний директор компанії Шоу Чу закликав користувачів «захищати свої конституційні права». Чу також натякнув, що TikTok подасть юридичний позов, якщо законопроєкт буде остаточно прийнято.

«Ми не припинимо боротися та захищати вас, — сказав Чу у відео, опублікованому в X (Twitter). — Ми продовжуватимемо робити все можливе, включаючи використання наших законних прав, щоб захистити цю чудову платформу, яку ми створили разом з вами».

Our CEO Shou Chew's response to the TikTok ban bill: pic.twitter.com/7AnDYOLD96 — TikTok Policy (@TikTokPolicy) March 13, 2024

Він також попросив користувачів TikTok у США поділитися своїми історіями з друзями, родинами та сенаторами.

«Цей законопроєкт, якщо він стане законом, призведе до заборони TikTok у Сполучених Штатах», — сказав Чу. «Навіть автори законопроєкту визнають, що це їх мета».

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Законопроєкт, відомий як «Закон про захист американців від програм, контрольованих іноземними противниками», був прийнятий Палатою представників за підтримки двох партій лише через кілька днів після його представлення. Якщо законопроєкт остаточно ухвалений, він змусить китайську материнську компанію TikTok ByteDance продати TikTok американській компанії протягом 6 місяців або заборонити доступ до магазинів застосунків і вебхостингу в США.

У своєму зверненні Чу сказав, що заборона TikTok дасть «більше влади кільком іншим компаніям соціальних мереж».

Раніше TikTok оскаржувала заборони на державному рівні. Минулого року TikTok подала до суду на Монтану, яка заборонила застосунок у штаті. Федеральний суддя тимчасово заблокував цю заборону в листопаді, перш ніж вона набула чинності.

Минулого тижня TikTok надіслав push-повідомлення понад 170 млн користувачів застосунку в США, закликаючи їх зателефонувати своїм представникам щодо потенційної заборони. Хвиля сповіщень призвела до того, що співробітники Палати представників були завалені дзвінками від старшокласників із запитаннями, що таке «конгресмен». Законодавці розкритикували компанію, яка, на їхню думку, намагалася «втрутитися» в законодавчий процес.

Джерело: Engadget

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