Інвестор OpenAI: TikTok — це «програмований фентаніл» китайських комуністів для маніпулювання американцями

TikTok слід сприймати, як «ще один вид важкої китайської зброї», запевняє мільярдер Вінод Хосла, який був одним із ранніх спонсорів OpenAI.

Він підтримав примусове відчуження платформи соціальних мереж TikTok від її китайської материнської компанії ByteDance. У березні Конгрес прийняв законопроєкт про заборону застосунку в США, якщо він не продасть свої операції місцевим власникам.

«Ні я, ні моя фірма не можемо нічого отримати або втратити внаслідок цього законопроєкту, але я бачу, що TikTok може стати зброєю іноземного супротивника», — написав Хосла в статті для Financial Times (через Business Insider).

Хосла звинуватив Китай у збереженні подвійних стандартів, оскільки китайські споживачі використовують власний варіант TikTok, Douyin — де, згідно з місцевим законодавством, особи віком до 14 років можуть перебувати лише 40 хвилин на день

«Що гірше, TikTok — це програмований фентаніл, дія якого контролюється Комуністичною партією Китаю», — каже мільярдер.

Примус ByteDance до продажу TikTok, на думку Хосли, має «запобігти контролю іноземного супротивника над платформою», яка може «таємно маніпулювати громадянами США» та «просувати ідеї китайських комуністів».

«TikTok використовує алгоритм на базі передового штучного інтелекту. І він знаходиться в руках КПК», — написав Хосла. «Ми повинні розглядати його так само, як і іншу зброю, яка становить загрозу нацбезпеці».

Хосла — не самотній у своїх побоюваннях щодо TikTok. Приблизно троє з п’яти, або 60% американців, опитаних Pew Research Center у 2023 році, заявили, що вважають платформу загрозою національній безпеці.

У своєму щорічному звіті про оцінку загроз, опублікованому в березні, розвідка США стверджувала, що китайська пропагандистська група використовувала облікові записи TikTok для націлювання на кандидатів від Республіканської та Демократичної партій під час проміжних виборів 2022 року.