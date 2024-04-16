«Ухилянти хизуються красивим життям»: ГУР попередило про ІПСО в TikTok

Головне управління розвідки попередило українців про російське ІПСО в TikTok та інших соціальних мережах. В ньому чоловіки знімають відео за кордоном на відпочинку, називають себе «ухилянтами» та хизуються красивим життям.
Як повідомляє ГУР, подібні ролики швидко набирають перегляди та коментарі аудиторії. Що, в свою чергу, просуває їх у тренди.
Про цілеспрямовану ворожу пропагандистську кампанію свідчить:
- синхронність появи численних пісень та відео, що «героїзують» чоловіків, які відмовляються стати на захист власної країни;
- анонімність авторів;
- просування контенту організованими групами ботів.
«Вказана ІПСО ― класична технологія розколу суспільства, коли з одного боку є “оборонці”, а є “ухилянти”. Мета таких дій ворога ― зірвати мобілізацію, збільшити напругу в суспільстві через внутрішнє протистояння», — резюмує ГУР.
Через деякий час про вороже ІПСО повідомив і Центр протидії дезінформації РНБО.
Частиною цієї кампанії розколу, як зазначає ЦПД, є в тому числі і високобюджетний відеоролик про «дві реальності» українців – ухилянта і мобілізованого.
Зазначимо, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила в другому читанні проєкт закону №10449 про посилення мобілізації.
Закон вносить зміни в процедуру обліку даних, вводить покарання за ухилення.
А на днях стало відомо, що Міноборони оцифрувало дані всіх потенційних призовників.