BYD Seal загорівся на дорозі в Гонконзі: розслідування показало несподівану причину

BYD Seal спалахнув під час руху / carnewschina

На початку березня електричний седан BYD Seal загорівся під час руху на автомагістралі Tuen Mun Road у Гонконзі. Інцидент спричинив значні затори біля транспортної розв’язки Tsing Tin Interchange. Пожежа почалася приблизно о 14:01, коли автомобіль рухався у напрямку Hung Shui Kiu.


Екстрені служби прибули на місце події за кілька хвилин. Пожежникам вдалося повністю загасити вогонь уже о 14:19. Водійка змогла вчасно покинути автомобіль до того, як полум’я посилилося й охопило салон.

Після інциденту технічні фахівці провели детальну перевірку автомобіля в сервісному центрі BYD. Розслідування показало, що причиною пожежі не стала жодна механічна або електрична несправність автомобіля. Джерелом займання виявився зовнішній павербанк, який лежав на пасажирському сидінні. Імовірно, він зазнав короткого замикання або теплового розгону.

BYD Seal загорівся на дорозі в Гонконзі: розслідування показало несподівану причину

У компанії наголосили, що високовольтна система електромобіля не брала участі в початковому загорянні, попри серйозні пошкодження верхньої частини салону.


Стан батареї після пожежі

Перевірка підтвердила, що акумуляторний блок BYD Blade Battery та інтегрована структура шасі залишилися неушкодженими. Усередині салону температура під час пожежі була достатньо високою, щоб розплавити пластик і скло, але комірки батареї не перейшли в режим теплового розгону.

Це пояснюється використанням літій-залізо-фосфатних акумуляторів. Для них характерний високий екзотермічний поріг — понад 500°C, тоді як для традиційних батарей на основі нікель-марганець-кобальтової технології цей поріг становить приблизно 200°C.

Алюмінієва “стільникова” структура батарейного блока спрацювала як тепловий бар’єр і не дозволила вогню із салону проникнути до комірок акумулятора.

Модель BYD Seal побудована на електромобільній платформі BYD e-Platform 3.0, яка використовує технологію Cell-to-Body (CTB). У цій архітектурі батарея інтегрується в силову структуру кузова та виступає елементом шасі. Такий підхід дозволяє досягти крутильної жорсткості 40 500 Нм/°, що відповідає показникам седанів преміального сегмента. Конструкція батарейного блока має сендвіч-будову з панелями з високоміцного алюмінію, які захищають комірки.

BYD показала Seal 07 EV: електроседан з габаритами Toyota Camry, автономністю 705 км і ціною $22 тис.

На ринку Гонконгу BYD Seal безпосередньо конкурує з Tesla Model 3. За оцінками, у 2025 році постачання Seal становили приблизно 4200 автомобілів, тоді як Model 3 — близько 5800.

Обидві моделі мають 5-зірковий рейтинг безпеки Euro NCAP, однак використовують різні підходи до батарей. BYD робить ставку на LFP Blade Battery із підвищеною термічною стабільністю, тоді як Tesla застосовує комбінацію LFP і високонікелевих NMC-акумуляторів залежно від версії.

Станом на березень 2026 року BYD Seal зберігає цінову перевагу на ринку Гонконгу. Після місцевих стимулів електромобіль стартує приблизно від $30 000, тоді як ціна Tesla Model 3 починається приблизно з $34 500.

1000+ км на одному заряді: BYD показала Blade Battery 2.0 для електромобілів


Джерело: carnewschina

