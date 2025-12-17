Larian вперше розкрила офіційні продажі Baldur's Gate 3 — понад 20 млн копій

Baldur's Gate 3 / Larian

Засновник і керівник Larian Studios Свен Вінке каже, що Baldur’s Gate 3 за два роки після релізу продалася накладом понад 20 млн копій, що робить її однією з найуспішніших RPG усіх часів.

Глава студії вперше публічно підтвердив продажі у розмові перед The Game Awards. Гра, яка базується на Dungeons & Dragons і ліцензії Hasbro, отримала численні нагороди і “Гру року”, а також стала головним проривом для бельгійської студії, заснованої у 1996 році. Завдяки успіху BG3 розробники отримали фінансову свободу для наступного великого проєкту — нової наймасштабнішої Divinity.

На The Game Awards студія підтвердила повернення до власного темного фентезійного всесвіту. Larian спочатку планувала продовжувати роботу з Wizards of the Coast над Dungeons & Dragons, але згодом відмовилася від цього напряму. За словами Вінке, команда кілька місяців працювала над новим D&D-проєктом, перш ніж зрозуміла, що втратила внутрішній інтерес. І це не перший раз, коли розробники хітової Baldur’s Gate 3 відмовлялися від ідей, коли їм нудно.

“Концептуально, на місці були всі інгредієнти для справді крутої гри, крім сердець розробників”, — пояснив керівник.

Divinity планують випустити у ранньому доступі, як і попередні ігри студії, але реліз точно не відбудеться у 2026 році.

“Я гадаю, що це буде наш вихід на волю. Це покрокова рольова гра, з усім, що ви бачили від нас раніше, але тепер піднята на новий рівень”, — додає він.

Однією з причин відмови від Dungeons & Dragons стала сама система настільної гри. Вінке визнав, що її було складно адаптувати до відеоігор. У новому проєкті вони створять нову систему, яку набагато легше зрозуміти. Крім того, Larian перейшла на новий рушій, що вже принесло технічні виклики, але команда переконана: цей крок виправданий. Розробники планують зробити світ більш плавним і масштабним та ще сильніше підкреслити кінематографічне оповідання, яке стало однією з ключових рис Baldur’s Gate 3.

Larian також намагається скоротити цикл розробки. Baldur’s Gate 3 створювали шість років, зокрема через масштаб проєкту та проблеми, пов’язані з Covid-19. Для Divinity студія орієнтується на три-чотири роки, бо такий часовий проміжок “набагато корисніший, ніж шість років”. І це збігається з попередніми словами Вінке. Фінансовий успіх BG3, за словами Вінке, дозволяє студії вкладати ще більше ресурсів у експерименти з наративом. У Divinity команда хоче ще сильніше розвинути ідею історій, які суттєво відрізняються залежно від рішень гравця.

При цьому студія не зменшує темпи розробки. Наразі паралельно ведеться створення великої кількості квестів і сюжетних ліній. Це вимагає значно більших команд сценаристів і дизайнерів, ніж будь-коли раніше у Larian. Але сам творчий процес прискорити неможливо, бо “на швидку руку” результат зовсім не такий, як вони хочуть.

Для тих, хто виступає категорично проти ШІ, маємо новину. Студія використовує генеративний штучний інтелект в Divinity, але обмежено. У самій грі не буде контенту, створеного ШІ, оскільки студія “все пише сама”. Але інструменти ШІ застосовують для дослідження ідей, презентацій, концепт-артів та текстів-заглушок.

Станом на сьогодні в Larian працює 530 співробітників у семи офісах у Європі, Північній Америці та Азії. Студія залишається незалежною: Вінке та його дружина володіють більшістю акцій, тоді як китайська Tencent має міноритарну частку і представлена в раді директорів без впливу на щоденну роботу.

Нагадаємо, що нещодавно Baldur’s Gate 3 отримала великий фінальний патч з підтримкою модів, нові класи та кросплей. З того часу гравці завантажили 350+ млн модів.

Джерело: Bloomberg